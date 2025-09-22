Az influenszerként és modellként dolgozó Desiré Inglander 2020-ban ismerkedett meg Armand Duplantisszal, a rúdugrás svéd világcsúcstartójával. Az ismerkedésük nem volt gördülékeny, az akkor még 19 éves szépség nem volt ráhangolódva az atlétára, de Duplantis kitartó volt, így Desiré beleegyezett egy randiba.
2024. október 11-én Duplantis megkérte Desiré kezét egy nagyszabású rendezvényen, a svéd klasszis ezzel megkoronázta a remekül sikerült évét, hiszen aranyérmet nyert a 2024-es párizsi olimpián, miközben folyamatosan javította a saját világcsúcsát.
Ez sokkal idegőrlőbb mint a versenyzés”
– mondta Duplantis, aki hangsúlyozta, hogy a párizsi olimpiáról hazafelé tartó repülőúton döntött úgy, hogy megkéri szerelme kezét.
„Egy másodperccel az olimpia után már készen álltam rá” – tette hozzá a rúdugrás világcsúcstartója.
Még mindig sokkos állapotban vagyok. Hihetetlenül kontrollmániás vagyok, így lehetetlen engem meglepni”
– mondta az eljegyzés után Desiré Inglander.
Desiré gyakran ott van Duplantis versenyein. A svéd sztáratléta úgy érzi, Desiré egyensúlyt hoz az életébe, segít neki kikapcsolni, elmenekülni a sport állandó nyomása elől. Míg Desiré hangsúlyozta, hogy rugalmasságot tanul Duplantistól, aki hagyja, hogy a dolgok csak úgy folyjanak, ne mindig minden terv szerint történjen.