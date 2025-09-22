Az influenszerként és modellként dolgozó Desiré Inglander 2020-ban ismerkedett meg Armand Duplantisszal, a rúdugrás svéd világcsúcstartójával. Az ismerkedésük nem volt gördülékeny, az akkor még 19 éves szépség nem volt ráhangolódva az atlétára, de Duplantis kitartó volt, így Desiré beleegyezett egy randiba.

A szépséges Desiré Inglander a rúdugrás királyának, Armand Duplantisnak menyasszonya

Fotó: desireinglander@instagram

Duplantis szépséges szerelme vonzza a tekinteteket

2024. október 11-én Duplantis megkérte Desiré kezét egy nagyszabású rendezvényen, a svéd klasszis ezzel megkoronázta a remekül sikerült évét, hiszen aranyérmet nyert a 2024-es párizsi olimpián, miközben folyamatosan javította a saját világcsúcsát.

Ez sokkal idegőrlőbb mint a versenyzés”

– mondta Duplantis, aki hangsúlyozta, hogy a párizsi olimpiáról hazafelé tartó repülőúton döntött úgy, hogy megkéri szerelme kezét.

„Egy másodperccel az olimpia után már készen álltam rá” – tette hozzá a rúdugrás világcsúcstartója.

Még mindig sokkos állapotban vagyok. Hihetetlenül kontrollmániás vagyok, így lehetetlen engem meglepni”

– mondta az eljegyzés után Desiré Inglander.