A szépséges Desiré Inglander a rúdugrás világcsúcstartójának, Armand Duplantisnak a menyasszonya. A 24 éves modell rendszeresen feltűnik a világsztár Duplantis versenyein, szépségével pedig gyakran el is lopja előle a show-t.

Az influenszerként és modellként dolgozó Desiré Inglander 2020-ban ismerkedett meg Armand Duplantisszal, a rúdugrás svéd világcsúcstartójával. Az ismerkedésük nem volt gördülékeny, az akkor még 19 éves szépség nem volt ráhangolódva az atlétára, de Duplantis kitartó volt, így Desiré beleegyezett egy randiba.

A szépséges Desiré Inglander a rúdugrás királyának, Armand Duplantisnak menyasszonya
Fotó: desireinglander@instagram

Duplantis szépséges szerelme vonzza a tekinteteket

2024. október 11-én Duplantis megkérte Desiré kezét egy nagyszabású rendezvényen, a svéd klasszis ezzel megkoronázta a remekül sikerült évét, hiszen aranyérmet nyert a 2024-es párizsi olimpián, miközben folyamatosan javította a saját világcsúcsát.

Ez sokkal idegőrlőbb mint a versenyzés” 

mondta Duplantis, aki hangsúlyozta, hogy a párizsi olimpiáról hazafelé tartó repülőúton döntött úgy, hogy megkéri szerelme kezét.

„Egy másodperccel az olimpia után már készen álltam rá” – tette hozzá a rúdugrás világcsúcstartója. 

Még mindig sokkos állapotban vagyok. Hihetetlenül kontrollmániás vagyok, így lehetetlen engem meglepni” 

– mondta az eljegyzés után Desiré Inglander.

Galéria: Desiré Inglander tanulja a lazaságot Armand Duplantistól
A szépséges Desiré Inglander a rúdugrás királyának, Armand Duplantisnak menyasszonya

Desiré gyakran ott van Duplantis versenyein. A svéd sztáratléta úgy érzi, Desiré egyensúlyt hoz az életébe, segít neki kikapcsolni, elmenekülni a sport állandó nyomása elől. Míg Desiré hangsúlyozta, hogy rugalmasságot tanul Duplantistól, aki hagyja, hogy a dolgok csak úgy folyjanak, ne mindig minden terv szerint történjen.

