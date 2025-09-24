„Nem tudom abbahagyni sem a sírást, sem a mosolygást” – vallotta könnyek között a BBC-nek a szexi Amy Hunt.

A szuperszexi atlétanő, Amy Hunt

Fotó: Amy Hunt/Instagram

A szexi Amy Hunt hős lett

Bár elsőre úgy tűnik, a siker egyik napról a másikra jött, valójában hosszú évek küzdelme, áldozata és újrakezdése áll mögötte.

Hunt 2019-ben, 17 évesen robbant be a köztudatba, amikor junior világcsúcsot futott 200 méteren. A pályán nyújtott teljesítménye mellett azonban az is figyelemre méltó, hogy a rangos Cambridge Egyetemen is helytállt, ahol diplomát szerzett angol irodalomból.

Nemcsak fizikailag, de szellemileg is rendkívüli: szenvedélyesen olvassa Chaucer műveit, magas szinten csellózik, és már tinédzserként arról beszélt, hogy egy nap irodalomkritikusként képzeli el a jövőjét.

„Lehetsz egyszerre akadémiai vagány és pályán is istennő” – mondta diadalát követően, mintegy mottóként megfogalmazva saját ars poeticáját.

Az út azonban egyáltalán nem volt zökkenőmentes. Az egyetemi évek elején betegségek és mentális nehézségek törtek rá, később sorra jöttek a sérülések is. 2022-ben elszakadt a combizma, ami majdnem véget vetett karrierjének. Akkoriban sokan megfeledkeztek róla, ő pedig úgy érezte, minden évben a feladás szélére sodródik.

Ám Hunt nem az a sportoló, aki könnyen hátrálna meg. Családja támogatása, valamint a sportág iránti szenvedélye átsegítette a legnehezebb időszakokon. Végül a költözés Olaszországba új lendületet adott neki, ahol ismét önmagára talált, és rálelt arra a hitére, hogy bármi lehetséges.

Őrületes, radikális hitem van abban, hogy képes vagyok bármit elérni

– fogalmazott.

A 2024-es párizsi olimpián már tagja volt a 4x100 méteres váltónak, amely ezüstérmet szerzett, de mindez eltörpül a mostani, egyéni siker mellett. A 200 méteres világbajnoki ezüst azt jelentette számára, hogy végre egyedül is bebizonyította: a tehetsége és kitartása a világ legjobbjai közé emeli.

A sikert stílusosan ünnepelte: karaoke-esttel, ahol Nelly Furtado Maneater című dalát adta elő, megidézve a „szexi és agresszív” hangulatot, amelyet futás közben is megtestesített.

Nem véletlenül írta róla évekkel ezelőtt a Vogue, hogy „az évtized egyik meghatározó arca lehet.” Bár eddig is rengeteget elért, karrierje még csak most indulhat igazán. Amy Hunt mindössze 23 éves, és a sportvilág már most új ikonját ünnepli benne. Az ambiciózus sprinter máris üzeni a világnak: a pálya és az irodalom iránti szenvedély nem zárják ki egymást.

A jövő? 2028, Los Angeles. És ha minden így megy tovább, a brit atlétika új istennője addigra már nemcsak ezüstöt, hanem aranyat szeretne majd a nyakába akasztani.