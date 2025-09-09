A szexi Camila Giorgi döntése 2024 májusában sokakat meglepett, pedig már voltak előzményei a visszavonulásának.

Hihetetlen szexi a fehérnemű-modell teniszezőnő, Camila Giorgi

Fotó: Camila Giorgi/Instagram

Botrányok árnyékában vonult vissza a szexi Camila Giorgi

A világranglista korábbi 26. helyezettje karrierje során olykor már modellként is dolgozott, visszavonulása után azonban teljesen a divatvilág felé fordult. Ezzel párhuzamosan azonban komoly pénzügyi viták is felszínre kerültek: adócsalással és elmaradt lakbérrel vádolták meg Olaszországban.

A sajtóban elterjedt, hogy a teniszező „eltűnt”, vagy éppen az Egyesült Államokba „szökött”, hogy elkerülje a hatóságokat. Giorgi azonban cáfolta mindezt. Egy tavalyi interjúban „nevetségesnek” nevezte a ki nem fizetett lakbér vádját, és hangsúlyozta: Amerikába családjával együtt költözött, nem pedig a hatóságok elől menekült.

Az olasz pénzügyi nyomozóhatóság vizsgálata lezárult, Giorgi pedig azt állítja, a problémákat egy ügyvéd korábbi hibás ügyei okozták, nem pedig saját tettei.

A családom semmiről sem tudott. Ezeket a külső emberek teremtették körülöttem

– nyilatkozta.

Pályafutása során Giorgi számos emlékezetes pillanatot szerzett a teniszrajongóknak: a 2013-as US Open nyolcaddöntő, a 2018-as wimbledoni negyeddöntő, valamint a tokiói olimpia negyeddöntő is emlékezetes marad számára. Bár sokszor vitatott személyiség volt, a pályán elért eredményei vitathatatlanok.

A vörös szőnyegen tett hétvégi megjelenés alapján úgy tűnik, Giorgi készen áll új szerepében is elfoglalni helyét a reflektorfényben. Bár múltját továbbra is viták övezik, a teniszcsillagból lett modell most ismét a szépség és a glamour világában keresi a siker lehetőségét.

