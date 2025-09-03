Live
Miután Emma Raducanu a US Open harmadik fordulójában kikapott a kazah Jelena Ribakinától, a reflektorfény rögtön a pályán kívüli életére terelődött. A 22 éves szexi sztárteniszező a 2,9 milliós követőtáborával osztott meg egy képsorozatot „egy produktív nyár, haladás a tökéletesség felett” felirattal. A poszt órák alatt közel 200 ezer lájkot gyűjtött, a kommentelők pedig rögtön találgatni kezdtek, kit láthattak Emmával együtt a fotókon.

A képeken a szexi Emma Raducanu a régi barátjával és tenisztehetséggel, Benjamin Heynolddal (is) látható.

Emma Raducanu, szexi, tenisz
A szexi teniszező, Emma Raducanu még mindig szingli? 
Fotó: AFP/David Gray

A szexi Emma Raducanut megint összeboronálták valakivel

A 24 éves sportoló nemcsak a tenisz fiatal reménysége, hanem 

Heynold gyakran van jelen Raducanu versenyein. Bár háttérbe húzódik a közösségi médiában, ő és Raducanu már ifjúsági korukban is együtt képviselték Nagy-Britanniát különböző versenyeken. 

A rajongók pedig a baráti kapcsolatot könnyen félreértelmezhetik, ezért időről időre felröppenek a pletykák a lehetséges románcról. Raducanut egyébként korábban a spanyol teniszsztárral, Carlos Alcarazzal boronálták össze, miután együtt indultak vegyes párosban a Flushing Meadows-i tornán. 

A pletykát csak tovább erősítette, hogy amikor Alcaraz New Yorkban új, leborotvált frizurával jelent meg, az Raducanunak nagyon tetszett: „Tulajdonképpen jól áll neki – ha valaki magabiztosan hordja, minden működhet”.

Az ausztrál Nick Kyrgios is hozzátette a magáét a pletykákhoz: szerinte akár „szerelmi háromszögről” is szó lehet Raducanu, Alcaraz és a brit Jack Draper között. A teniszvilág is szereti szívügyeket, hiszen – ahogy Kyrgios fogalmazott – „mindig szeretnek két embert összehozni.”

Végül mindenki abban bízik, hogy Emmának sikerül megtalálnia az egyensúlyt a rivaldafényben, nyomás alatt is: "A lényeg, hogy boldog legyen – hihetetlen nyomás Grand Slam-győztesnek lenni ilyen fiatalon”.

