Így bukkantak rá Kaszás Nikolett holttestére a Pilisben

Az angol élvonal nemcsak új sztárigazolásokkal, hanem új WAG-okkal (híres focisták feleségei vagy barátnői) is gazdagodott. Az idei szezon különösen izgalmas, hiszen olyan szexi hölgyek kerültek a reflektorfénybe, akik egyszerre hoznak szépséget, eleganciát, szakmai sikereket és hatalmas közösségi médiás rajongótábort a pálya mellé. Van köztük ügyvéd, ingatlanszakértő, szépségkirálynő, sminkguru és egy TikTok-divatkirálynő is.

Az új Premier League-szezon már javában zajlik, de nemcsak a pályán zajlanak izgalmak: a sztárok mögött álló szexi nők legalább annyira reflektorfényben vannak, mint maguk a focisták.

A PL új sztárjainak szexi barátnőire nehéz szavakat találni nehéz szavakat találni
Fotó: Instagram/origo

A szexi ingatlanos – Dani Meneses  

Liverpool 69 millió fontért szerződtette Hugo Ekitikét, aki az Eintracht Frankfurtból érkezett. A fiatal francia csatár oldalán feltűnő Dani Meneses nemcsak feltűnő jelenség, hanem sikeres ingatlanmenedzser is, aki Miamiban építette karrierjét. A modellként is aktív szépség világutazó életét és bikinis fotóit több ezer követő kíséri, miközben egyre nagyobb figyelem övezi kapcsolatát Ekitikével.  

