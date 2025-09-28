Az új Premier League-szezon már javában zajlik, de nemcsak a pályán zajlanak izgalmak: a sztárok mögött álló szexi nők legalább annyira reflektorfényben vannak, mint maguk a focisták.

Fotó: Instagram/origo

A szexi ingatlanos – Dani Meneses

Liverpool 69 millió fontért szerződtette Hugo Ekitikét, aki az Eintracht Frankfurtból érkezett. A fiatal francia csatár oldalán feltűnő Dani Meneses nemcsak feltűnő jelenség, hanem sikeres ingatlanmenedzser is, aki Miamiban építette karrierjét. A modellként is aktív szépség világutazó életét és bikinis fotóit több ezer követő kíséri, miközben egyre nagyobb figyelem övezi kapcsolatát Ekitikével.