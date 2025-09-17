A szexi Paige Spiranac – akit több mint négymillióan követnek az Instagramon – , már régóta híres arról, hogy merész szettekkel és szexi fotósorozatokkal kápráztatja el rajongóit.

A hatalmas mellű szexi golfozó influenszer, Paige Spiranac

Fotó: Paige Spiranac/Instagram

Forró betekintés a szexi golfozónő naptárának kulisszatitkaiba

Legújabb naptárához azonban még magasabbra tette a lécet: minden hónap egyedi témát kapott, így a követők biztosak lehetnek abban, hogy változatos és izgalmas képekkel találkoznak majd. A kulisszák mögül megosztott fotókon

Paige egyszer hol tortát sütöget, máskor pedig hanyagul félrevonja köntösét – utóbbit azzal a vicces megjegyzéssel kísérte, hogy „a köntös és papucs sajnos nem jár a naptárhoz”.

A 32 éves amerikai influenszer az utóbbi időben nemcsak a közösségi médiában, hanem a filmvásznon is reflektorfénybe került. Nemrég ugyanis feltűnt a Netflixen futó Happy Gilmore 2-ben (Happy, a flúgos golfos 2.). Spiranac elárulta, hogy óriási élmény volt számára a forgatás, különösen azért, mert Adam Sandler oldalán szerepelhetett:

Ez volt az egyik legmenőbb tapasztalat az életemben. Egy jelenetet forgathattam Adam Sandlerrel, aki az egyik legőszintébb, legviccesebb, legkedvesebb és legszerényebb ember, akivel valaha találkoztam. Az ember szinte el is felejti, hogy ő Adam Sandler – egyszerűen annyira fantasztikus.

Paige Spiranac az elmúlt években a golf egyik legismertebb arcává vált, nemcsak sportteljesítménye, hanem közvetlen, szórakoztató stílusa és bátran vállalt szexi megjelenése miatt is. Bár profi golfozóként kezdte pályafutását, mára influenszerként és médiacelebként még szélesebb közönséget ért el.

A 2026-os naptár érkezése pedig újabb mérföldkő lehet karrierjében – hiszen a rajongók láthatóan alig várják, milyen meglepetésekkel rukkol elő a golf istennője.