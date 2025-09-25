A szexi Tolami Benson látványos megjelenése nemcsak elismerő kommenteket váltott ki, hanem pletykákat is szült.

A szexi Tolami Benson mellei kerültek a reflektorfénybe

Fotó: SEBASTIAN EL-SAQQA / firo Sportphoto

Mellnagyobbításon esett át Saka szexi barátnője?

Többen ugyanis azt sugallták, hogy Tolami mellnagyobbító műtéten esett át. A fiatal nő azonban gyorsan reagált a találgatásokra, és egy Instagram-sztoriban tisztázta a helyzetet.

Az, hogy emberek esküdöznek arra, hogy mellműtétem volt, egyszerűen ikonikus

– írta az Instagram-sztorijában.

Kommentszekciójában azért bőven akadtak elismerő szavak is: „Lenyűgöző”, „Egyszerűen gyönyörű”, „Királynő a saját birodalmában” vagy „Gyönyörű, Tolami”.

Tolami Benson és az Arsenal sztárja, Bukayo Saka 2020 vége óta alkotnak egy párt, ám kapcsolatukat sokáig titokban tartották. A közösségi médiában továbbra sem osztanak meg közös fotókat, még egymást sem követik.

Ennek ellenére többször látták már Bensont a stadionok lelátóján, amikor párját a válogatott vagy Arsenal-meccseken támogatta.