A szexi Tolami Benson látványos megjelenése nemcsak elismerő kommenteket váltott ki, hanem pletykákat is szült.
Többen ugyanis azt sugallták, hogy Tolami mellnagyobbító műtéten esett át. A fiatal nő azonban gyorsan reagált a találgatásokra, és egy Instagram-sztoriban tisztázta a helyzetet.
Az, hogy emberek esküdöznek arra, hogy mellműtétem volt, egyszerűen ikonikus
– írta az Instagram-sztorijában.
Kommentszekciójában azért bőven akadtak elismerő szavak is: „Lenyűgöző”, „Egyszerűen gyönyörű”, „Királynő a saját birodalmában” vagy „Gyönyörű, Tolami”.
Tolami Benson és az Arsenal sztárja, Bukayo Saka 2020 vége óta alkotnak egy párt, ám kapcsolatukat sokáig titokban tartották. A közösségi médiában továbbra sem osztanak meg közös fotókat, még egymást sem követik.
Ennek ellenére többször látták már Bensont a stadionok lelátóján, amikor párját a válogatott vagy Arsenal-meccseken támogatta.
