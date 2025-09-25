Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Most érkezett: újabb repülőteret kellett lezárni drónok miatt

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Arsenal-sztár Bukayo Saka barátnője, Tolami Benson újra figyelem középpontjába került. A 24 éves szexi modellel kapcsolatos mellnagyobbítási pletykák azután merültek fel, hogy a focista barátnője részt vett a londoni divathét egyik bemutatóján.

A szexi Tolami Benson látványos megjelenése nemcsak elismerő kommenteket váltott ki, hanem pletykákat is szült.

A szexi Tolami Benson mellei kerültek a reflektorfénybe
A szexi Tolami Benson mellei kerültek a reflektorfénybe
Fotó: SEBASTIAN EL-SAQQA / firo Sportphoto

Mellnagyobbításon esett át Saka szexi barátnője?

Többen ugyanis azt sugallták, hogy Tolami mellnagyobbító műtéten esett át. A fiatal nő azonban gyorsan reagált a találgatásokra, és egy Instagram-sztoriban tisztázta a helyzetet.  

Az, hogy emberek esküdöznek arra, hogy mellműtétem volt, egyszerűen ikonikus

 – írta az Instagram-sztorijában.

Kommentszekciójában azért bőven akadtak elismerő szavak is: „Lenyűgöző”, „Egyszerűen gyönyörű”, „Királynő a saját birodalmában” vagy „Gyönyörű, Tolami”.  

Tolami Benson és az Arsenal sztárja, Bukayo Saka 2020 vége óta alkotnak egy párt, ám kapcsolatukat sokáig titokban tartották. A közösségi médiában továbbra sem osztanak meg közös fotókat, még egymást sem követik. 

Ennek ellenére többször látták már Bensont a stadionok lelátóján, amikor párját a válogatott vagy Arsenal-meccseken támogatta.  

Galéria: Az Arsenal és az angol válogatott sztárja az egész világ elől rejtegeti egzotikus barátnőjét - galéria
1/11
A 22 éves Tolami Benson Bukayo Saka barátnője
Szoboszlaiék ellenfelet kaptak, a szurkolók csalást kiáltottak
Botrány: az Arsenal sztárja kilőtte egy labdával a pályamunkást – videó
Kegyetlenül beszóltak Gyökeres Viktornak – videó


.  
 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!