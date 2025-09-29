Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Sokkoló fordulat Kaszás Nikolett halála körül – öngyilkosságra utalhatnak a jelek

Link másolása
Vágólapra másolva!
A nemzetközileg elismert orosz ritmikus gimnasztikázó, Anna Kanyuk – aki TopStretching alapítója és vezetője – elképesztő videóval rukkolt elő. A 26 éves szexi sportolónő hihetetlen spárgát mutatott a tengerparton, a több mint 1,2 milliós követőtáborának nagy örömére.

A Moszkvában született szexi nő, Anna Kanyuk életfilozófiája az egészséges életmód, a tudatos táplálkozás és rendszeres mozgás köré épül.

A szexi Anna Kanyuk férfiak millióit hódítja meg a videóival és fotóival
A szexi Anna Kanyuk férfiak millióit hódítja meg a videóival és fotóival 
Fotó: Anna Kanyuk/Instagram

Hihetetlenül szexi Anna Kanyuk

Több programot is készített, amelyek segítségével a követőit a saját testük átalakításában és jobb fizikai állapotuk elérésében támogatja. A közösségi médiában nagy, több mint 1,2 milliós követőtáborral rendelkezik, ahol motiváló tartalmaival inspirálja a rajongóit, és különféle online tanfolyamokat is kínál.

Anna egy igazi példakép azok számára, akik a tudatos mozgás és a testi-lelki harmónia mentén kívánják felépíteni életüket.

A legújabb posztjában pedig ismét megmutatta, miért is imádják annyian, elképesztő spárgát mutatott be a tengerparton.

Amennyiben nem indulna el a videó, akkor ide kattintva nézhet meg. 

Feltétel nélküli szinten szeretem a testemet 

- írta a videó mellé Anna Kanyuk.

Elállt a rajongók lélegzete, amikor megszólalt a szexi teniszezőnő – videó
Megmutatjuk a Premier League sztárjainak brutálisan szexi feleségeit – képek
Mindenkit sokkolt a focistából lett szexi pankrátornő – képek

Íme, egy korábbivideója:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!