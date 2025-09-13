Live
A teniszvilág figyelme eddig Emma Raducanu és Carlos Alcaraz feltételezett románcára összpontosult, ám most végleg kiderült, hogy a spanyol klasszis szíve már másért dobog. A 22 éves kétszeres US Open-győztes sztár ugyanis a gyönyörű amerikai modellt, a szexszimbólum Brooks Nadert választotta párjául, aki a Sports Illustrated címlapján vált ismertté.

Carlos Alcaraz az elmúlt hónapokban az ugyancsak teniszező Emma Raducanuval együtt többször is a figyelem középpontjába került, ám a brit teniszezőnő határozottan tagadta, hogy barátságon túl bármi is lenne köztük, most pedig kiderült, hogy nem alaptalanul, ugyanis a szexszimbólum Brooks Naderrel alkot egy párt.

Carlos Alcaraz új szexszimbólum barátnője, a modell Brooks Nader
Carlos Alcaraz új szexszimbólum barátnője, a modell Brooks Nader
Fotó: Brooks Nader/Instagram

igazi szexszimbólum Carlos Alcaraz új barátnője

A hírek szerint a spanyol játékos 28 éves Brooks Naderrel van együtt, a modell már a US Openen is feltűnt a lelátón, amikor Alcaraz a torna történetének egyik legszebb teljesítményével másodszor is megnyerte a viadalt, és világelsőként ünnepelhetett.

A kapcsolatukat először Nader húga, Grace Ann erősítette meg a New York Fashion Week egyik eseményén.

De ki is az a Brooks Nader?  

A Louisiana államban született modell 2019-ben robbant be a köztudatba, amikor több mint tízezer jelentkező közül megnyerte a Sports Illustrated Swimsuit versenyét. Azóta többször is szerepelt a magazinban, és olyan lapok címlapján is feltűnt, mint a Maxim vagy a US Weekly.  

Nader több mint 1,7 millió követővel rendelkezik az Instagramon, ahol rendszeresen betekintést nyújt fényűző életébe: jachtutazásokat, egzotikus nyaralásokat és fotózásokat oszt meg rajongóival.  

Nemcsak modellként, hanem televíziós személyiségként is egyre ismertebb. A Tulane Egyetemen végzett Nader 2023-ban szerepelt az amerikai Dancing with the Stars műsorában, ahol profi táncpartnerével, Gleb Savchenkóval a kilencedik helyig jutott.  

Idén nyáron saját reality showja is debütált a Hulun: a Love Thy Nader a modell és három testvére – Grace Ann, Sarah Jane és Mary Holland – csillogó életét mutatja be.  

Nader magánélete korántsem volt mentes a viharoktól. 2019-ben hozzáment Billy Haire reklámügynökhöz, ám házasságuk idén hivatalosan is véget ért. A válás előtt kapcsolatba hozták a görög királyi család egyik tagjával, Konstantin-Alexios herceggel, valamint táncpartnerével, Savchenkóval is.  

Most azonban úgy tűnik, megtalálta az igazit Carlos Alcaraz személyében. A spanyol tehetség korábban maga is elmondta, nehézséget okoz számára a folyamatos utazások mellett egy tartós kapcsolat kialakítása.  

A pár még nem mutatkozott közösen hivatalos eseményen. Brooks nővére elárulta, hogy személyesen még nem találkozott a teniszezővel: 

Hihetetlenül várom, hogy végre bemutassa. Igazi aranyos srácnak tűnik

 – mondta.  

Íme, Brooks Nader legszexibb fotói:

Galéria: A sztárteniszező szexi barátnője bátran mutogatja meztelen melleit
1/29
Carlos Alcaraz új szuperszexi barátnője, a modell, Brooks Nader
