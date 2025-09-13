Carlos Alcaraz az elmúlt hónapokban az ugyancsak teniszező Emma Raducanuval együtt többször is a figyelem középpontjába került, ám a brit teniszezőnő határozottan tagadta, hogy barátságon túl bármi is lenne köztük, most pedig kiderült, hogy nem alaptalanul, ugyanis a szexszimbólum Brooks Naderrel alkot egy párt.

Fotó: Brooks Nader/Instagram

A hírek szerint a spanyol játékos 28 éves Brooks Naderrel van együtt, a modell már a US Openen is feltűnt a lelátón, amikor Alcaraz a torna történetének egyik legszebb teljesítményével másodszor is megnyerte a viadalt, és világelsőként ünnepelhetett.

A kapcsolatukat először Nader húga, Grace Ann erősítette meg a New York Fashion Week egyik eseményén.

De ki is az a Brooks Nader?

A Louisiana államban született modell 2019-ben robbant be a köztudatba, amikor több mint tízezer jelentkező közül megnyerte a Sports Illustrated Swimsuit versenyét. Azóta többször is szerepelt a magazinban, és olyan lapok címlapján is feltűnt, mint a Maxim vagy a US Weekly.

Nader több mint 1,7 millió követővel rendelkezik az Instagramon, ahol rendszeresen betekintést nyújt fényűző életébe: jachtutazásokat, egzotikus nyaralásokat és fotózásokat oszt meg rajongóival.

Nemcsak modellként, hanem televíziós személyiségként is egyre ismertebb. A Tulane Egyetemen végzett Nader 2023-ban szerepelt az amerikai Dancing with the Stars műsorában, ahol profi táncpartnerével, Gleb Savchenkóval a kilencedik helyig jutott.

Idén nyáron saját reality showja is debütált a Hulun: a Love Thy Nader a modell és három testvére – Grace Ann, Sarah Jane és Mary Holland – csillogó életét mutatja be.

Nader magánélete korántsem volt mentes a viharoktól. 2019-ben hozzáment Billy Haire reklámügynökhöz, ám házasságuk idén hivatalosan is véget ért. A válás előtt kapcsolatba hozták a görög királyi család egyik tagjával, Konstantin-Alexios herceggel, valamint táncpartnerével, Savchenkóval is.

Most azonban úgy tűnik, megtalálta az igazit Carlos Alcaraz személyében. A spanyol tehetség korábban maga is elmondta, nehézséget okoz számára a folyamatos utazások mellett egy tartós kapcsolat kialakítása.