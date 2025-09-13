Live
Egykori krikett­sztár ellen indult nyomozás a hírek szerint. A név szerint nem említett játékost szexuális zaklatással vádolják, illetve, hogy megütött két nőt egy kocsmában. A hatóságok közölték, hogy a férfit még júniusban hallgatták ki, de letartóztatás egyelőre nem történt meg.

A brit sajtóértesülések szerint a szexuális zaklatással és testi erőszakkal végződő eset még május 22-én történt London délnyugati részén, Fulham környékén.

Szexuális zaklatással vádolják az egykori rögbisztárt
Szexuális zaklatással vádolják az egykori rögbisztárt (A kép illusztráció)
Fotó: BEN STANSALL / AFP

Szexuális zaklatás miatt kerülhet bajba a krikettsztár

Két nő állította, hogy italukba ismeretlen anyagot kevertek, közülük egyikük pedig szexuális zaklatás áldozata is lett.  

A londoni rendőrség megerősítette, hogy a történtekkel kapcsolatban egy negyvenes éveiben járó férfit június 5-én kihallgattak, ám az eljárás továbbra is nyomozati szakban van, és eddig nem került sor vádemelésre vagy letartóztatásra.  

A hatóság szóvivője közleményében hangsúlyozta: 

Jelenleg a május 22-én, az SW6-os körzetben történt erőszak és szexuális zaklatás ügyében nyomozunk. Két nő érintett, egyikük italát feltehetően manipulálták, továbbá szexuális jellegű támadás is érte.

Mivel az ügy egyik szereplője egy korábbi krikett­sztár, az angol sajtó kiemelten foglalkozik a nyomozással. A The Sun megkereste az Angol és Walesi Krikett Szövetséget (ECB) is, de tőlük eddig nem érkezett hivatalos reakció.  

A vizsgálat tovább folytatódik, a rendőrség pedig arra kérte az esetleges szemtanúkat és érintetteket, hogy minden információval segítsék a nyomozást.  

