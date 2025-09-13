A brit sajtóértesülések szerint a szexuális zaklatással és testi erőszakkal végződő eset még május 22-én történt London délnyugati részén, Fulham környékén.

Szexuális zaklatással vádolják az egykori rögbisztárt (A kép illusztráció)

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Szexuális zaklatás miatt kerülhet bajba a krikettsztár

Két nő állította, hogy italukba ismeretlen anyagot kevertek, közülük egyikük pedig szexuális zaklatás áldozata is lett.

A londoni rendőrség megerősítette, hogy a történtekkel kapcsolatban egy negyvenes éveiben járó férfit június 5-én kihallgattak, ám az eljárás továbbra is nyomozati szakban van, és eddig nem került sor vádemelésre vagy letartóztatásra.

A hatóság szóvivője közleményében hangsúlyozta:

Jelenleg a május 22-én, az SW6-os körzetben történt erőszak és szexuális zaklatás ügyében nyomozunk. Két nő érintett, egyikük italát feltehetően manipulálták, továbbá szexuális jellegű támadás is érte.

Mivel az ügy egyik szereplője egy korábbi krikett­sztár, az angol sajtó kiemelten foglalkozik a nyomozással. A The Sun megkereste az Angol és Walesi Krikett Szövetséget (ECB) is, de tőlük eddig nem érkezett hivatalos reakció.

A vizsgálat tovább folytatódik, a rendőrség pedig arra kérte az esetleges szemtanúkat és érintetteket, hogy minden információval segítsék a nyomozást.