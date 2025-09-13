A brit sajtóértesülések szerint a szexuális zaklatással és testi erőszakkal végződő eset még május 22-én történt London délnyugati részén, Fulham környékén.
Két nő állította, hogy italukba ismeretlen anyagot kevertek, közülük egyikük pedig szexuális zaklatás áldozata is lett.
A londoni rendőrség megerősítette, hogy a történtekkel kapcsolatban egy negyvenes éveiben járó férfit június 5-én kihallgattak, ám az eljárás továbbra is nyomozati szakban van, és eddig nem került sor vádemelésre vagy letartóztatásra.
A hatóság szóvivője közleményében hangsúlyozta:
Jelenleg a május 22-én, az SW6-os körzetben történt erőszak és szexuális zaklatás ügyében nyomozunk. Két nő érintett, egyikük italát feltehetően manipulálták, továbbá szexuális jellegű támadás is érte.
Mivel az ügy egyik szereplője egy korábbi krikettsztár, az angol sajtó kiemelten foglalkozik a nyomozással. A The Sun megkereste az Angol és Walesi Krikett Szövetséget (ECB) is, de tőlük eddig nem érkezett hivatalos reakció.
A vizsgálat tovább folytatódik, a rendőrség pedig arra kérte az esetleges szemtanúkat és érintetteket, hogy minden információval segítsék a nyomozást.