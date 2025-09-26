Live
Történelmi lelet, ez a koponya átírhatja az emberiség történetét

Augusztus elején született meg a Liverpool magyar válogatott sztárjának első gyermeke. Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka minden pillanatát élvezik a szülői létnek, a magyar válogatott csapatkapitányának neje újabb fotót osztott meg a csöppségről a közösségi oldalán.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka nemrég történelmi fotót osztottak meg, mert a közösségi oldalukra feltöltött képen szerepeltek először a kislányukkal együtt hárman a nyilvánosság előtt.

Szoboszlai Dominik és gyönyörű felesége, Buzsik Borka
Fotó: instagram.com/borkabuzsik

Szoboszlai Dominik csodás helyen él családjával

A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya 2024 októberében, egy budapesti luxusszállodában kérte meg szerelme, Buzsik Borka kezét. A titkos esküvőre idén márciusban került sor, amelyről a futballsztár fekete-fehér fotókat osztott meg a közösségi médiában. Nem sokkal később újabb örömhír következett: augusztusban bejelentették első gyermekük érkezését. Szoboszlai most nemcsak a pályán, hanem a magánéletben is új szakaszba lépett, és láthatóan minden pillanatát élvezi az apaságnak.

A pár egyre több fotót oszt meg a magánéletükről, főképp a tündéri kislányukról. A Bors észrevette, hogy szerdán Buzsik Borka az őszi napsütésben, az otthonuk mellett sétáltatta a kisbabát, az erről készült kép 24 óráig ezen a linken megtekinthető. Szoboszlai korábban elárulta, Liverpoolba csak edzésekre és meccsekre jár, de nem ott él a családjával. Az otthonuk a város és Manchester között van egy nyugodt, hangulatos kertvárosi részben.

