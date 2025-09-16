Hihetetlen, mekkora félreértés lett egy fényképből, amelyen a Liverpool magyar sztárja, Szoboszlai Dominik szerepel.

Ismert hölgy oldalán fotózták le Szoboszlait, ordas nagy kamu terjed róluk

Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Szoboszlai egy fotóval került nagy bajba

Valótlanság kering az interneten a Liverpool magyar focistájáról, Szoboszlai Dominikról. Mint ismert, a válogatott csapatkapitányát választotta meg a legjobb külföldön játszó honi játékosnak a Hivatásos Labdarúgók Szervezete, a két héttel ezelőtti díjátadón pedig készült egy olyan fotó, amit teljesen félreértettek Angliában - szúrta ki a Bors.

A legjobb női kapus kategóriában a jelöltek között volt a PMFC kanadai hálóőre, Chandra Bednar is, aki készített is egy közös fotót Szoboszlaival.

A kép először a PMFC oldalán jelent meg, innen juthatott el egy brit Facebook-csoportba, ahol alapvetően a Liverpool átigazolási híreivel kapcsolatban osztanak meg bejegyzéseket a tagok.

Valaki megosztotta Szoboszlai és a pécsi kapus közös fotóját is a csoportba, ami teljesen félre lett értelmezve.

Szoboszlai Dominik és az édesanyja

– írta a kép mellé a liverpooli szurkoló.

Sokan először csak gratuláltak a hölgynek, hogy milyen tehetséges fia van, majd többeknek feltűnt, hogy valami nagyon nem stimmel.

„Az anyja?! 10 évesen szülte?! Nem, ő nem az anyja" – jegyezte meg az egyik hozzászóló.

A lap hozzátette, volt, aki azt írta, hogy az olimpiai bajnok magyar öttusázó, Gulyás Michelle van a képen, de ez sem talált. A képen ugyanis Chandra Bednar látható, aki a leírtakkal ellentétben semmilyen rokoni kapcsolatban nem áll a Liverpool focistájával, csupán egy díjátadón készült róluk egy közös fotó.