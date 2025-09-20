Live
A brit bulvársajtó is felfigyelt a Liverpool magyar sztárjának a feleségére, hirtelen mindenki kíváncsi lett Buzsik Borkára. Szoboszlai Dominik mellett eddig csendben, háttérbe húzódva tűnt fel a gyönyörű nő, ám most a nemzetközi sajtó is felfigyelt rá.

A Daily Star egyenesen címlapon mutatta be a magyar focista, Szoboszlai Dominik feleségét, aki eddig csak ritkán engedett bepillantást a magánéletébe.

Szoboszlai Dominik csodaszép felesége, Buzsik Borka
Fotó: instagram.com/borkabuzsik

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka a címlapokra került

A lap részletesen beszámolt a fiatal pár romantikus történetéről – szúrta ki a Bors.

Szoboszlai 2024 októberében, egy budapesti luxusszállodában kérte meg szerelme kezét. A titkos esküvőre idén márciusban került sor, amelyről a futballsztár fekete-fehér fotókat osztott meg az Instagramon. Nem sokkal később újabb örömhír következett: 

augusztusban bejelentették első gyermekük érkezését. A britek szerint Szoboszlai most nemcsak a pályán, hanem a magánéletben is új szakaszba lépett.

A brit bulvárlap „visszafogott közszereplőnek” jellemezte, Instagramján mindössze 13 bejegyzés található, mégis több mint 84 ezer követő kíváncsi rá.

Buzsik Borka nagyon óvja a magánéletét, posztjai között szinte kizárólag közös fotók láthatók férjével és újdonsült kislányukkal, amitől még inkább az sugárzik, hogy számára a család az első.

Buzsik Borka a stabilitást és a csendes támogatást képviseli. Talán épp ezért találja ennyire vonzónak őt a közönség – és most már nemcsak Magyarországon, hanem Angliában is felfigyeltek rá.

Galéria: Hihetetlenül szexi fotókon Szoboszlai Dominik új barátnője, Buzsik Borka
Szoboszlai Dominik szuperszexi barátnője, Buzsik Borka

 

„Néha van pár varázslatos megmozdulásom" – így került elő Szoboszlai zsákjából a varázspálca – videó
Már Sir Alex Ferguson csapatához hasonlította Szoboszlaiékat a legnagyobb rivális edzője
Szoboszlaiék edzője előbb mindenkit meghatott, majd mindenkit megnevettetett
Dzsudzsák megbántotta Szoboszlaiékat? Ezt mondta a Debrecen sztárja
