A Daily Star egyenesen címlapon mutatta be a magyar focista, Szoboszlai Dominik feleségét, aki eddig csak ritkán engedett bepillantást a magánéletébe.

Szoboszlai Dominik csodaszép felesége, Buzsik Borka

Fotó: instagram.com/borkabuzsik

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka a címlapokra került

A lap részletesen beszámolt a fiatal pár romantikus történetéről – szúrta ki a Bors.

Szoboszlai 2024 októberében, egy budapesti luxusszállodában kérte meg szerelme kezét. A titkos esküvőre idén márciusban került sor, amelyről a futballsztár fekete-fehér fotókat osztott meg az Instagramon. Nem sokkal később újabb örömhír következett:

augusztusban bejelentették első gyermekük érkezését. A britek szerint Szoboszlai most nemcsak a pályán, hanem a magánéletben is új szakaszba lépett.

A brit bulvárlap „visszafogott közszereplőnek” jellemezte, Instagramján mindössze 13 bejegyzés található, mégis több mint 84 ezer követő kíváncsi rá.

Buzsik Borka nagyon óvja a magánéletét, posztjai között szinte kizárólag közös fotók láthatók férjével és újdonsült kislányukkal, amitől még inkább az sugárzik, hogy számára a család az első.

Buzsik Borka a stabilitást és a csendes támogatást képviseli. Talán épp ezért találja ennyire vonzónak őt a közönség – és most már nemcsak Magyarországon, hanem Angliában is felfigyeltek rá.