Így ünnepelt a friss apuka. Szoboszlai Dominik szenzációs bombájával előbb eldöntötte az Arsenal elleni rangadót a Premier League 3. fordulójában, majd az Anfield Roadra először kilátogató újszülött kislányával ünnepelte a sikert.

Szoboszlai Dominik egy bődületes nagy góllal döntötte el a 83. percben a Liverpool–Arsenal Premier League-rangadót. A meccs legjobbjának megválasztott magyar támadó sorozatban a második meccset nyerte meg a címvédőnek, így nem csoda, hogy a lefújás után megint minden róla szól.

Szoboszlai, Liverpool
A kép csalóka: valójában Liverpool térdel Szoboszlai Dominik előtt
Fotó: Liverpool FC/X

Szoboszlai a pályán, Szoboszlai a lelátón

A nagy győzelmeket illik megfelelően megünnepelni. Ezt ezúttal egy egészen különleges emberke, egy tündéri apróság társaságában tette meg a Liverpool sztárja. Ugyanis alig egy hónapos kislánya először volt kint az Anfield Roadon, és mindjárt egy fantasztikus meccsen láthatta az apukáját.

Apa és lánya együtt ünnepelte a Liverpool győzelmét
Fotó: Instagram.com/szoboszlaidominik/

Az „Egyetlen” írta a képre Szoboszlai. Ha a kislány a jövőben is ilyen szerencsét hoz, akkor hamarosan nem csak az apukája lesz egyike Liverpool legnépszerűbb embereinek.

