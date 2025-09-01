Szoboszlai Dominik egy bődületes nagy góllal döntötte el a 83. percben a Liverpool–Arsenal Premier League-rangadót. A meccs legjobbjának megválasztott magyar támadó sorozatban a második meccset nyerte meg a címvédőnek, így nem csoda, hogy a lefújás után megint minden róla szól.

A kép csalóka: valójában Liverpool térdel Szoboszlai Dominik előtt

Fotó: Liverpool FC/X

Szoboszlai a pályán, Szoboszlai a lelátón

A nagy győzelmeket illik megfelelően megünnepelni. Ezt ezúttal egy egészen különleges emberke, egy tündéri apróság társaságában tette meg a Liverpool sztárja. Ugyanis alig egy hónapos kislánya először volt kint az Anfield Roadon, és mindjárt egy fantasztikus meccsen láthatta az apukáját.

Apa és lánya együtt ünnepelte a Liverpool győzelmét

Fotó: Instagram.com/szoboszlaidominik/

Az „Egyetlen” írta a képre Szoboszlai. Ha a kislány a jövőben is ilyen szerencsét hoz, akkor hamarosan nem csak az apukája lesz egyike Liverpool legnépszerűbb embereinek.

