Még okosabb lett elődjeinél az a csúcskategóriás babakocsi, amilyet Szoboszlai Dominik kislánya kapott.
Könnyedén tolható le- és fel a domboldalakon,
megbirkózik a nehezebb terepekkel és még egy vadonatúj ringató funkcióval is ellátták
- írja a Bors.
Buzsik Borka augusztus elején még egy hófehér babakocsiban tologatta a gyermeküket Angliában, aminek az ára legalább 670 ezer forint a legnépszerűbb magyarországi bababoltban.
A család most Magyarországon tartózkodik, és úgy tűnik, itthon másik babakocsit használnak. Mert amíg Szoboszlai Telkiben készül a válogatottal az Írország és a Portugália elleni világbajnoki-selejtezőkre,
addig párja a hazai hegyekből osztott meg egy képet, amelyen már egy rosegold-fekete babakocsi látható. Ezen egyértelműen látszik, hogy az elektromos változat
- tette hozzá a lap.
A rosegold-fekete színű elektromos babakocsi – amilyen Szoboszlaiéknak is van – 463 ezer forintba kerül a legnépszerűbb hazai bababoltban. Persze, ez csak az alap.
A fekete színű változat plusz pénzbe kerül, ott van még ülőrész huzat ára, de még bundazsákot is lehet hozzá vásárolni. Az okos babakocsi ára összesen 865 ezer forintra is rúghat.