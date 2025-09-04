Live
Búcsúlevelet is hagyott a fiatal magyar színésznő, aki megpróbált öngyilkos lenni – ez áll benne

Nagyon jó dolga van a magyar sztárpár kislányának. A korábbi hófehér változat után ugyanis most egy fekete, okos babakocsi tűnt fel Szoboszlai Dominik feleségének, Buzsik Borkának a fotóján.

Még okosabb lett elődjeinél az a csúcskategóriás babakocsi, amilyet Szoboszlai Dominik kislánya kapott.

Szoboszlai Dominik, Buzsik Borka, Párizs, Eiffel-torony
Szoboszlai Dominik és a felesége, Buzsik Borka
Fotó: instagram.com/borkabuzsik

Szoboszlai Dominik kislánya új babakocsit kapott

Könnyedén tolható le- és fel a domboldalakon, 

megbirkózik a nehezebb terepekkel és még egy vadonatúj ringató funkcióval is ellátták

 - írja a Bors. 

Buzsik Borka augusztus elején még egy hófehér babakocsiban tologatta a gyermeküket Angliában, aminek az ára legalább 670 ezer forint a legnépszerűbb magyarországi bababoltban. 

A család most Magyarországon tartózkodik, és úgy tűnik, itthon másik babakocsit használnak. Mert amíg Szoboszlai Telkiben készül a válogatottal az Írország és a Portugália elleni világbajnoki-selejtezőkre,

addig párja a hazai hegyekből osztott meg egy képet, amelyen már egy rosegold-fekete babakocsi látható. Ezen egyértelműen látszik, hogy az elektromos változat 

- tette hozzá a lap.

A rosegold-fekete színű elektromos babakocsi – amilyen Szoboszlaiéknak is van – 463 ezer forintba kerül a legnépszerűbb hazai bababoltban. Persze, ez csak az alap. 

A fekete színű változat plusz pénzbe kerül, ott van még ülőrész huzat ára, de még bundazsákot is lehet hozzá vásárolni. Az okos babakocsi ára összesen 865 ezer forintra is rúghat.

Szoboszlai Dominik: Most az egész országra szükség van

 

 

