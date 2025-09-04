Még okosabb lett elődjeinél az a csúcskategóriás babakocsi, amilyet Szoboszlai Dominik kislánya kapott.

Szoboszlai Dominik és a felesége, Buzsik Borka

Fotó: instagram.com/borkabuzsik

Szoboszlai Dominik kislánya új babakocsit kapott

Könnyedén tolható le- és fel a domboldalakon,

megbirkózik a nehezebb terepekkel és még egy vadonatúj ringató funkcióval is ellátták

- írja a Bors.

Buzsik Borka augusztus elején még egy hófehér babakocsiban tologatta a gyermeküket Angliában, aminek az ára legalább 670 ezer forint a legnépszerűbb magyarországi bababoltban.

A család most Magyarországon tartózkodik, és úgy tűnik, itthon másik babakocsit használnak. Mert amíg Szoboszlai Telkiben készül a válogatottal az Írország és a Portugália elleni világbajnoki-selejtezőkre,

addig párja a hazai hegyekből osztott meg egy képet, amelyen már egy rosegold-fekete babakocsi látható. Ezen egyértelműen látszik, hogy az elektromos változat

- tette hozzá a lap.

A rosegold-fekete színű elektromos babakocsi – amilyen Szoboszlaiéknak is van – 463 ezer forintba kerül a legnépszerűbb hazai bababoltban. Persze, ez csak az alap.

A fekete színű változat plusz pénzbe kerül, ott van még ülőrész huzat ára, de még bundazsákot is lehet hozzá vásárolni. Az okos babakocsi ára összesen 865 ezer forintra is rúghat.