A legjobb külföldön futballozó játékosnak pedig, akárcsak tavaly és tavalyelőtt, most is Szoboszlai Dominikot, a Liverpool FC középpályását választották meg a Hivatásos Labdarúgók Szervezetének (HLSZ) szavazásán.

Szoboszlai Dominik nem győzte osztogatni az autogramokat

Fotó: Mirkó István

Szoboszlai vs. Szappanos csata

A Liverpool magyar sztárja nem egyedül érkezett Etyekre, ott ült mellette a meseszép Lamborghiniben a liverpooli csapattársa és jó barátja, Kerkez Milos is. A rajongók megőrültek Szoboszlaitól, aki nem győzte osztogatni az autogramokat.

A hangulatra nem lehetett panasz, a Puskás Akadémia kapusa, Szappanos Péter pedig gondoskodott róla, hogy csak még jobb legyen: a gyerekek ugyanis dicsérték Szoboszlai Arsenal ellen szerzett fantasztikus szabadrúgásgólját,

amikor a magyar válogatott kapusa csak annyit szúrt oda, hogy „nem is oda akarta". Szoboszlai válasza sem váratott sokáig magára: „Szapinak is gól lett volna".

A liverpooli különítmény harmadik tagja, Pécsi Ármin alig tudott kiszállni az autóból, tucatnyi gyerek rohanta meg őket autogramért.

Mindig jólesik, ha a gyerekek tőlem kérnek aláírást vagy közös képet, szívesen teljesítem ezeket a kéréseket. Jó érzés, hogy felismernek, és örömmel találkoznak velem

– mondta lapunknak Pécsi Ármin.

A Liverpool kapusától természetesen megkérdeztük csapattársa, Szoboszlai Dominik vasárnapi bombagóljáról is. „Ezt sokan várták már" – jelentette ki, hozzátéve: kapusszemmel is védhetetlen volt.