Álmunkban nem hittük volna, hogy egy nap Szoboszlai Dominik szájápolása lesz a téma Liverpoolban, de ez is eljött. A magyar középpályás az elmúlt hetekben többszörösen lenyűgözte az angolokat, azzal, hogy jobbhátvédként is kimagaslóan játszott, vagy azzal, hogy az Arsenal elleni rangadót gyönyörű szabadrúgással döntötte el, ami a hónap gólja lett a Premier League-ben.

Szoboszlai Dominik a szabadrúgása után most egészen mással nyűgözte le az angolokat. Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Mi ez ahhoz képest, hogy Szoboszlai jól mos fogat?

Most pedig előkerült egy videó, amin újra Szoboszlai nyűgözi le az angolokat – a szájápolási tudásával…

Azt kérdezték a Liverpool focistáitól, hogyan mosnak fogat, és az oldal szerint egyedül Szoboszlai Dominik, valamint Conor Bradley tudta a helyes választ, a többiek elbuktak a fogmosás-teszten.