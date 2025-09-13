Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Óriási orosz támadás Ukrajna ellen, hatalmas a pusztítás – részletek

Link másolása
Vágólapra másolva!
Egészen elképesztő videó került elő, amiben a Liverpool-focisták szájápolása a téma. Azt állítják Angliában, hogy mindössze két játékos tudja a helyes fogmosás titkát a Liverpool csapatában: Szoboszlai Dominik és Conor Bradley.

Álmunkban nem hittük volna, hogy egy nap Szoboszlai Dominik szájápolása lesz a téma Liverpoolban, de ez is eljött. A magyar középpályás az elmúlt hetekben többszörösen lenyűgözte az angolokat, azzal, hogy jobbhátvédként is kimagaslóan játszott, vagy azzal, hogy az Arsenal elleni rangadót gyönyörű szabadrúgással döntötte el, ami a hónap gólja lett a Premier League-ben.

Szoboszlai Dominik a szabadrúgása után most egészen mással nyűgözte le az angolokat
Szoboszlai Dominik a szabadrúgása után most egészen mással nyűgözte le az angolokat. Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Mi ez ahhoz képest, hogy Szoboszlai jól mos fogat?

Most pedig előkerült egy videó, amin újra Szoboszlai nyűgözi le az angolokat – a szájápolási tudásával

Azt kérdezték a Liverpool focistáitól, hogyan mosnak fogat, és az oldal szerint egyedül Szoboszlai Dominik, valamint Conor Bradley tudta a helyes választ, a többiek elbuktak a fogmosás-teszten.

Erre nem számított: így vélekednek a csapattársai Szoboszlairól – videó
Mi történt? Szoboszlai Dominikék verekedtek a Liverpool edzésén – videó
Szoboszlai csapata egy fenyegetés miatt bukta el az álomigazolását?
Szoboszlai csodagólja lett a hónap legszebb találata a Premier League-ben

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!