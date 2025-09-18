Mint ismert, Szoboszlai Dominikék szerda este 3-2-re győzték le az Atlético Madridot, a meccs hajrájáról beszélve a szexi Laura Woods a győztes gólt szerző csapatkapitányt akarta méltatni, ám Virgil van Dijk nevét kissé szerencsétlenül, „Virgin van Dijk”-ként ejtette ki, ami a szűz, érintetlen, hajadon magyar megfelelője.
A 38 éves műsorvezető azonnal elnevette magát, majd gyorsan korrigálta a mondatot, de a közösségi médiában már futótűzként terjedt a baki.
Az X-en percek alatt született a rajongói reakciók sora. Egy szurkoló így kommentálta: „Laura Woods most tényleg Virgin van Dijknak nevezte őt?” – mások pedig vicces ajánlatokat tettek a holland védő „első szexuális együttlétére” utalva.
A szemfüles nézők ráadásul kiszúrták, hogy nem is ez volt az első elszólása az este folyamán, Woods ugyanis kétszer is eltévesztette Van Dijk nevét a közvetítésben.
A meccs is bőven szolgáltatott izgalmakat. A Liverpool villámrajtot vett: Andy Robertson és Mohamed Szalah már a 6. percig kétgólos előnyt harcolt ki. Azonban az Anfield „réme”, Marcos Llorente ismét megvillant, és újabb két gólt szerzett a spanyoloknak – ezzel immár hét BL-találatából négyet a Liverpool otthonában jegyez.
A slusszpoén azonban Virgil van Dijké (vagy éppen „Virgin”-é) lett, aki a 92. percben fejelt győztes gólt és robbantotta fel az Anfieldet Szoboszlai Dominik gólpasszából.
Az este tehát egyszerre hozott drámát és humort – a Liverpool pedig a három pontot, míg Laura Woods bakija újabb beszédtémát szolgáltatott a futballszurkolók legnagyobb örömére.