Szerdán este a Bajnokok Ligája egyik legizgalmasabb összecsapását, a Liverpool–Atlético Madrid mérkőzést közvetítette a brit TNT Sports is, ahol azonban nemcsak a pályán, hanem a kommentátorállásban is akadtak emlékezetes pillanatok. A műsorvezetői asztalnál a szexi Laura Woods szolgáltatta a legnagyobb derültséget, miután élő adásban bakizott hatalmasat, amikor elrontotta Szoboszlai Dominik csapattársának a nevét.

Mint ismert, Szoboszlai Dominikék szerda este 3-2-re győzték le az Atlético Madridot, a meccs hajrájáról beszélve a szexi Laura Woods a győztes gólt szerző csapatkapitányt akarta méltatni, ám Virgil van Dijk nevét kissé szerencsétlenül, „Virgin van Dijk”-ként ejtette ki, ami a szűz, érintetlen, hajadon magyar megfelelője.

Fotó: DOMENIC AQUILINA / NurPhoto

Viccesen mondta Szoboszlai csapattárásnak a nevét Laura Woods

A 38 éves műsorvezető azonnal elnevette magát, majd gyorsan korrigálta a mondatot, de a közösségi médiában már futótűzként terjedt a baki.  

Az X-en percek alatt született a rajongói reakciók sora. Egy szurkoló így kommentálta: „Laura Woods most tényleg Virgin van Dijknak nevezte őt?” – mások pedig vicces ajánlatokat tettek a holland védő „első szexuális együttlétére” utalva. 

A szemfüles nézők ráadásul kiszúrták, hogy nem is ez volt az első elszólása az este folyamán, Woods ugyanis kétszer is eltévesztette Van Dijk nevét a közvetítésben.  

A meccs  is bőven szolgáltatott izgalmakat. A Liverpool villámrajtot vett: Andy Robertson és Mohamed Szalah már a 6. percig kétgólos előnyt harcolt ki. Azonban az Anfield „réme”, Marcos Llorente ismét megvillant, és újabb két gólt szerzett a spanyoloknak – ezzel immár hét BL-találatából négyet a Liverpool otthonában jegyez. 

A slusszpoén azonban Virgil van Dijké (vagy éppen „Virgin”-é) lett, aki a 92. percben fejelt győztes gólt és robbantotta fel az Anfieldet Szoboszlai Dominik gólpasszából.

Az este tehát egyszerre hozott drámát és humort – a Liverpool pedig a három pontot, míg Laura Woods bakija újabb beszédtémát szolgáltatott a futballszurkolók legnagyobb örömére.  

