Erling Haaland, a Manchester City norvég csatára és Szoboszlai Dominik, a Liverpool magyar sztárja országos cimborák. Ezt alighanem már mindenki tudja, aki csak egy kicsit is foglalkozik a focival és a Premier League-gel. A két fiatal még a közös salzburgi évek alatt barátkozott össze, ahol együtt termelték a gólokat.

Ezen a képen nem látszik, de attól még igaz: Szoboszlai Dominik és Erling Haaland országos cimborák

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai barátja

A Bajnokok Ligája közelgő rajtjának – szeptember 16-án lesz az első játéknap, a Liverpool pedig 17-én kezd otthon az Atlético Madrid ellen – alkalmából a sorozat hivatalos Tik-Tok csatornáján tett közzé egy videót, amelyben azt kérdezik Haalandtól, hogy ki a legjobb barátja a „szakmában”?

A norvég sorrendben, Szoboszlait, korábbi manchesteri csapattársát, Jack Grealish-t és a Real Madrid sztárját, Jude Bellinghamet nevezi majd. Legjobbként azonban a magyar válogatott csapatkapitányát, mondja, hanem a botrányhős Grealish-ét.