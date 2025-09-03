Live
Egy barát nem csinál ilyet. Erling Haalandot megkérdezték a Bajnokok Ligája közelgő rajtja előtt, hogy ki a legjobb barátja a focista kollégák között. A válasza megdöbbentő.

Erling Haaland, a Manchester City norvég csatára és Szoboszlai Dominik, a Liverpool magyar sztárja országos cimborák. Ezt alighanem már mindenki tudja, aki csak egy kicsit is foglalkozik a focival és a Premier League-gel. A két fiatal még a közös salzburgi évek alatt barátkozott össze, ahol együtt termelték a gólokat.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (R) vies with Manchester City's Norwegian striker #09 Erling Haaland during the English Premier League football match between Manchester City and Liverpool at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on November 25, 2023. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Ezen a képen nem látszik, de attól még igaz: Szoboszlai Dominik és Erling Haaland országos cimborák
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai barátja

A Bajnokok Ligája közelgő rajtjának – szeptember 16-án lesz az első játéknap, a Liverpool pedig 17-én kezd otthon az Atlético Madrid ellen – alkalmából a sorozat hivatalos Tik-Tok csatornáján tett közzé egy videót, amelyben azt kérdezik Haalandtól, hogy ki a legjobb barátja a „szakmában”?

A norvég sorrendben, Szoboszlait, korábbi manchesteri csapattársát, Jack Grealish-t és a Real Madrid sztárját, Jude Bellinghamet nevezi majd. Legjobbként azonban a magyar válogatott csapatkapitányát, mondja, hanem a botrányhős Grealish-ét.

@championsleague Who is Haaland’s best friend in football? 🫂 #UCL ♬ original sound - Champions League

 

