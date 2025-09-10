A korábbi Premier League-sztár, Wilfred Ndidi – aki nyolc éven át erősítette a Leicester City középpályáját –, megcsúszásán röhög a világ.

Szegény Wilfred Ndidi hatalmas esésén röhög az internet

Fotó: X

Éppen a nigériai csapattal vonult ki a Dél-Afrika elleni vb-selejtezőre, amikor

hirtelen elvesztette az egyensúlyát és látványosan a földre zuhant a játékoskijáróban. Az eset önmagában is mosolyt csalt a mindenki arcára, de még mulatságosabbá vált, amikor a mögötte érkező Moses Simon – a franciaországi Paris FC játékosa – szintén elcsúszott, miközben próbálta elkerülni az ütközést.

A sorban harmadik helyen érkező Fulham-futballista, Alex Iwobi már elkerülte a földre esést, bár első reakciója inkább aggodalom, mintsem nevetés volt. Pillanatokkal később azonban már ő is csak mosolygott az eseten, amikor látta, hogy a csapattársai jól vannak.

Az eset természetesen az interneten is gyorsan terjedni kezdett.

Egy szurkoló az X-en így kommentálta a történteket: „Rajzfilmbe illő esés volt.” Egy másik hozzátette: „Ndidi és Simon már a kijáróban csúszkálnak, a meccs még el sem kezdődött…” Egy harmadik drukkert pedig az eset az elmúlt időszak kiegyensúlyozatlan nigériai teljesítményére emlékeztette: „Pontosan tükrözi a játékunkat mostanában, teljesen szétesettek vagyunk.”

A találkozó a pályán is fordulatokkal kezdődött. Dél-Afrika hamar előnybe került egy szerencsétlen öngól révén. Nigéria azonban már 20 perccel később egyenlített: a Fulham légiósa, Calvin Bassey volt eredményes. Újabb gól pedig már nem esett, így 1-1-re végeztek a csapatok.

Wilfred Ndidi neve ismerősen csenghet az angol futball kedvelőinek. A védekező középpályás 2015-ben érkezett a Leicester Cityhez a belga Genktól, és hamar a Premier League egyik legjobb védekező középpályásává vált. A „rókák” színeiben szinte mindig alapembernek számított, ám klubja gyengülésével az ő teljesítménye is fokozatosan visszaesett.

Bár 2024 nyarán még hosszabbított Leicesterrel, a klub végül a következő átigazolási időszakban értékesítette: Ndidi a török Besiktashoz került, amely mintegy 8 millió fontot fizetett érte. A 28 éves középpályás így új karrierfejezetet kezdett Isztambulban, ám a válogatott színeiben továbbra is kulcsjátékosnak számít.