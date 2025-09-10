Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Küszöbön a harmadik világháború? – drónok hatoltak be Lengyelországba, ez azonban nem maradt válasz nélkül

Link másolása
Vágólapra másolva!
Szokatlan és humoros pillanatok vezették fel Nigéria világbajnoki selejtezőjét Dél-Afrika ellen. A játékoskijáróban ugyanis kisebb „láncreakció” alakult ki Wilfred Ndidi szerencsétlen megcsúszása miatt, amikor nem csak ő, de a csapattársa is vele bukott, így most rajtuk röhög az internet népe.

A korábbi Premier League-sztár, Wilfred Ndidi  –  aki nyolc éven át erősítette a Leicester City középpályáját –,  megcsúszásán röhög a világ.

Szegény Wilfred Ndidi hatalmas esésén röhög az internet
Szegény Wilfred Ndidi hatalmas esésén röhög az internet 
Fotó: X

Wilfred Ndidi esésén röhög a világ

Éppen a nigériai csapattal vonult ki a Dél-Afrika elleni vb-selejtezőre, amikor 

hirtelen elvesztette az egyensúlyát és látványosan a földre zuhant a játékoskijáróban. Az eset önmagában is mosolyt csalt a mindenki arcára, de még mulatságosabbá vált, amikor a mögötte érkező Moses Simon – a franciaországi Paris FC játékosa – szintén elcsúszott, miközben próbálta elkerülni az ütközést.  

A sorban harmadik helyen érkező Fulham-futballista, Alex Iwobi már elkerülte a földre esést, bár első reakciója inkább aggodalom, mintsem nevetés volt. Pillanatokkal később azonban már ő is csak mosolygott az eseten, amikor látta, hogy a csapattársai jól vannak.  

Az eset természetesen az interneten is gyorsan terjedni kezdett. 

Egy szurkoló az X-en így kommentálta a történteket: „Rajzfilmbe illő esés volt.” Egy másik hozzátette: „Ndidi és Simon már a kijáróban csúszkálnak, a meccs még el sem kezdődött…” Egy harmadik drukkert pedig az eset az elmúlt időszak kiegyensúlyozatlan nigériai teljesítményére emlékeztette: „Pontosan tükrözi a játékunkat mostanában, teljesen szétesettek vagyunk.”  

A találkozó a pályán is fordulatokkal kezdődött. Dél-Afrika hamar előnybe került egy szerencsétlen öngól révén. Nigéria azonban már 20 perccel később egyenlített: a Fulham légiósa, Calvin Bassey volt eredményes. Újabb gól pedig már nem esett, így 1-1-re végeztek a csapatok.  

Wilfred Ndidi neve ismerősen csenghet az angol futball kedvelőinek. A védekező középpályás 2015-ben érkezett a Leicester Cityhez a belga Genktól, és hamar a Premier League egyik legjobb védekező középpályásává vált. A „rókák” színeiben szinte mindig alapembernek számított, ám klubja gyengülésével az ő teljesítménye is fokozatosan visszaesett.  

Bár 2024 nyarán még hosszabbított Leicesterrel, a klub végül a következő átigazolási időszakban értékesítette: Ndidi a török Besiktashoz került, amely mintegy 8 millió fontot fizetett érte. A 28 éves középpályás így új karrierfejezetet kezdett Isztambulban, ám a válogatott színeiben továbbra is kulcsjátékosnak számít.  

A helyzet elsöprő súllyal érte Wilfred Ndidit és Moses Simont az alagútban,
írta u/herewearefornow a fociban .
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!