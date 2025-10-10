Németország egyik legismertebb sportolója, Alica Schmidt még közvetlenül a német bajnokság kezdete előtt elkapta a koronavírust, ami miatt nem tudta visszanyerni a régi formáját. A nyári országos atlétikai bajnokságon például már az elődöntőben kiesett 800 méteren. A legutóbbi versenyeken mutatott gyenge teljesítménye miatt augusztus végén úgy döntött, nincs értelme tovább erőltetni, s inkább szünetet tart a pályafutásában, így a szeptemberi tokiói atlétikai világbajnokságot is kihagyta.

Hiába ért véget Alica Schmidt szezonja, a doppingellenőrök váratlanul lecsaptak rá

Fotó: SVEN HOPPE / DPA

A vetítés alatt rohant ki a moziból Alica Schmidt

Egy ausztrál lap által 2017-ben a világ legszexisebb sportolójának választott futónő a thaiföldi nyaralása után már Németországban igyekszik kipihenni és levezetni azt a frusztrációt, amit az elmúlt hónapok okoztak neki. A Bild beszámolója szerint azonban a hét elején kellemetlen élményben volt része. A milliók által csodált szőke bombázó éppen egy moziban ült, amikor váratlanul távoznia kellett, így a kedd esti programja teljesen másképp alakult, mint tervezte. Az ok? Doppingtesztre kellett mennie este 10 órakor.

„A doppingellenőrök tegnap este felhívtak, pont miközben moziban voltam. Félóra után ki kellett jönnöm a teremből, de szerencsére láttam a hívást” – számolt be róla a Hugo Boss-márkanagykövet Schmidt a közösségi oldalán, ahol egy képet is megosztott a doppingteszthez szükséges eszközökről.

A nem várt ellenőrzés egyébként éppen azon a napon történt, amikor Schmidt bejelentette, hogy megvette álmai otthonát.

Guuuuys… I bought my new home🥹❤️



So Grateful 🤍#newchapter pic.twitter.com/rxrncTD7r7 — Alica Schmidt (@alicasmdt) October 5, 2025

A sportolóknak a nap bármely szakaszában mindig elérhetőnek kell lenniük, ugyanis a doppingteszt elmulasztása súlyos következményekkel járhat. Schmidt elmagyarázta, hogy ha egy sportoló 30 percen belül nem reagál a telefonhívásra, akkor az elmulasztott tesztnek minősül, ám ezek a hívások mindig névtelenek, így lehetetlen visszahívást kezdeményezni. Márpedig három teszt elmulasztása akár eltiltást is vonhat maga után. A 26 éves atléta termesztésen tisztában van ezekkel a szabályokkal, és elmondta, megérti milyen fontos ezeknek a betartása, még akkor is, ha ez olykor megzavarja a magánéletét.