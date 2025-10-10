Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kellemetlen élményben volt része a németek egyik leghíresebb női atlétájának. A világ legszexisebb sportolónőjeként számon tartott Alica Schmidt épp egy moziban ült, amikor váratlan doppingvizsgálat szakította meg a kikapcsolódását.

Németország egyik legismertebb sportolója, Alica Schmidt még közvetlenül a német bajnokság kezdete előtt elkapta a koronavírust, ami miatt nem tudta visszanyerni a régi formáját. A nyári országos atlétikai bajnokságon például már az elődöntőben kiesett 800 méteren. A legutóbbi versenyeken mutatott gyenge teljesítménye miatt augusztus végén úgy döntött, nincs értelme tovább erőltetni, s inkább szünetet tart a pályafutásában, így a szeptemberi tokiói atlétikai világbajnokságot is kihagyta.

19 August 2023, Hungary, Budapest: Athletics: World Championship, 4 x 400 m, Mixed, Preliminary heat, at the National Athletics Center. Alica Schmidt from Germany reacts at the finish line. Photo: Sven Hoppe/dpa (Photo by SVEN HOPPE / dpa Picture-Alliance via AFP)
Hiába ért véget Alica Schmidt szezonja, a doppingellenőrök váratlanul lecsaptak rá
Fotó: SVEN HOPPE / DPA

A vetítés alatt rohant ki a moziból Alica Schmidt

Egy ausztrál lap által 2017-ben a világ legszexisebb sportolójának választott futónő a thaiföldi nyaralása után már Németországban igyekszik kipihenni és levezetni azt a frusztrációt, amit az elmúlt hónapok okoztak neki. A Bild beszámolója szerint azonban a hét elején kellemetlen élményben volt része. A milliók által csodált szőke bombázó éppen egy moziban ült, amikor váratlanul távoznia kellett, így a kedd esti programja teljesen másképp alakult, mint tervezte. Az ok? Doppingtesztre kellett mennie este 10 órakor.

„A doppingellenőrök tegnap este felhívtak, pont miközben moziban voltam. Félóra után ki kellett jönnöm a teremből, de szerencsére láttam a hívást” – számolt be róla a Hugo Boss-márkanagykövet Schmidt a közösségi oldalán, ahol egy képet is megosztott a doppingteszthez szükséges eszközökről.

A nem várt ellenőrzés egyébként éppen azon a napon történt, amikor Schmidt bejelentette, hogy megvette álmai otthonát.

A sportolóknak a nap bármely szakaszában mindig elérhetőnek kell lenniük, ugyanis a doppingteszt elmulasztása súlyos következményekkel járhat. Schmidt elmagyarázta, hogy ha egy sportoló 30 percen belül nem reagál a telefonhívásra, akkor az elmulasztott tesztnek minősül, ám ezek a hívások mindig névtelenek, így lehetetlen visszahívást kezdeményezni. Márpedig három teszt elmulasztása akár eltiltást is vonhat maga után. A 26 éves atléta termesztésen tisztában van ezekkel a szabályokkal, és elmondta, megérti milyen fontos ezeknek a betartása, még akkor is, ha ez olykor megzavarja a magánéletét.

Alica Schmidt
Alica Schmidt, szexi
Alica Schmidt, szexi
German Athletics Championships 2023 in Kassel.
atlétika, Alica Schmidt, német, futó
atlétika, Alica Schmidt, német, futó
Paris 2024 - Athletics
Galéria: A világ legszexibb sportolónője a futópályán kívül is őrületbe kergeti a rajongókat
1/25
Rengetegen rajonganak a szőke futónőért, az Instagramon már 5,5 millió követője van

Kapcsolódó cikkek:

Különleges helyen bukkant fel a világ legszexisebb sportolónője – fotó
Kilógó mellekkel panaszkodott a pornós atléta – képek
A szemeivel elkápráztat, az alakjával lenyűgöz a holland futószépség
A világ legjobb edzőjénél folytatja az Európa-bajnok magyar sportoló
Az atlétika szexi szőke gazellája tökéletes testével hódít – fotók
Elszomorította a rajongókat a világ legszexisebb sportolónője
Hihetetlenül szexi: az atlétika új istennőjének hosszú combjai előtt hever a világ

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!