Pár napja kérte meg szerelme kezét Derek Stingley Jr., aki az NFL-ben szereplő Houston Texasn játékosa. Annabella Campagna a közösségi oldalán osztott meg az örömhírt és természetesen igent mondott.
Annabella Campagna New Yorkban született, 26 éves és nem idegen száméra az amerikai futball, ugyanis édesapja, Chuck Campagna korábban a New England Patriots keretéhez is tartozott. Annabella focizott, ő az egyetemi csapat kapitánya is volt.
Annabella Campagna mindenkit elvarázsol
Campagna nemrég egyetemi diplomát szerezz, mentális egészségügyi szakterületen. Jelenleg Houstonban él, ahol fitnesz-edzőként dolgozik. Annabella Campagna és a NFL-ben szereplő Derek Stingley Jr. 2023-ban kezdtek járni, október 10-én pedig az eljegyzés is megtörtént.
Az eljegyzési hírek nagy médiavisszhangot kaptak Amerikában, ami jelzi, hogy kapcsolatuk és Annabella személye is figyelemre méltó az amerikai közéletben.
