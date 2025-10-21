Annabella Campagna New Yorkban született, 26 éves és nem idegen száméra az amerikai futball, ugyanis édesapja, Chuck Campagna korábban a New England Patriots keretéhez is tartozott. Annabella focizott, ő az egyetemi csapat kapitánya is volt.

Annabella Campagna mindenkit elkápráztat

Annabella Campagna mindenkit elvarázsol

Campagna nemrég egyetemi diplomát szerezz, mentális egészségügyi szakterületen. Jelenleg Houstonban él, ahol fitnesz-edzőként dolgozik. Annabella Campagna és a NFL-ben szereplő Derek Stingley Jr. 2023-ban kezdtek járni, október 10-én pedig az eljegyzés is megtörtént.

Az eljegyzési hírek nagy médiavisszhangot kaptak Amerikában, ami jelzi, hogy kapcsolatuk és Annabella személye is figyelemre méltó az amerikai közéletben.

