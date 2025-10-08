Live
A 30 éves spanyol játékos felesége különleges módon tudatta vele a hírt, és a megható pillanatot videóra is vette, amelyet később a közösségi médiában tettek közzé. A felvételen Tatiana egy fehér dobozt ad át David Rayának, benne egy apró bőrdzsekivel: a kabát hátuljára az „Daddy” (Apa) felirat, valamint a „No1" szám került, utalva Raya Arsenal-mezszámára.

Apa lesz az Arsenal sztárfocistája, David Raya, aki nem mindennapi módon értesült az örömhírről.

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Apa lesz David Raya

Amikor a kapus kibontotta az ajándékot, előbb szóhoz sem jutott az örömtől, majd megölelte kedvesét és gyengéden megcsókolta Tatiana hasát. A megható videó pillanatok alatt elárasztotta a közösségi médiát gratuláló üzenetekkel. 

Egy rajongó így kommentált: „Gratulálok nektek!”, míg egy másik humorosan írta: „Little Gooner loading” – azaz „egy kis Arsenal-drukker érkezik”.  

A boldog párhoz több ismert sportoló is csatlakozott gratulációval. A Real Madrid jobbhátvédje, Dani Carvajal is nagyon boldog volt a hír hallatán, akárcsak az Arsenal kapusedzője, Inaki Cana is, aki így fogalmazott: „Gratulálunk! Nagyon szeretünk benneteket!”  

Azóta már egy újabb közös videót is megosztott a sztárpár a várandósságról, amiért ugyancsak megőrülnek a rajongók.

Ígérem, hogy mindig vigyázni fogok rád 

- olvasható a videó mellett. 

A pályán is jól alakulnak Raya dolgai: az idei szezonban eddig kilenc mérkőzésen védte az Arsenal kapuját, ebből hat alkalommal is kapott gól nélkül zárt. David Raya számára tehát 2025 különösen emlékezetes év – nemcsak a karrierje szempontjából, hanem családi okokból is, hiszen hamarosan élete legfontosabb „meccsét” játszhatja az apaság szerepében.

