David Raya nagy hírt kapott, ám ezúttal nem a csapattársaitól: apa lesz

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Apa lesz David Raya

Amikor a kapus kibontotta az ajándékot, előbb szóhoz sem jutott az örömtől, majd megölelte kedvesét és gyengéden megcsókolta Tatiana hasát. A megható videó pillanatok alatt elárasztotta a közösségi médiát gratuláló üzenetekkel.

Egy rajongó így kommentált: „Gratulálok nektek!”, míg egy másik humorosan írta: „Little Gooner loading” – azaz „egy kis Arsenal-drukker érkezik”.

The moment David Raya found out he’s going to be a father. 🥹 ❤️ #AFC pic.twitter.com/bHP3fjlpPH — Tommo (@Only1Tommo96) October 7, 2025

A boldog párhoz több ismert sportoló is csatlakozott gratulációval. A Real Madrid jobbhátvédje, Dani Carvajal is nagyon boldog volt a hír hallatán, akárcsak az Arsenal kapusedzője, Inaki Cana is, aki így fogalmazott: „Gratulálunk! Nagyon szeretünk benneteket!”

Azóta már egy újabb közös videót is megosztott a sztárpár a várandósságról, amiért ugyancsak megőrülnek a rajongók.

Ígérem, hogy mindig vigyázni fogok rád

- olvasható a videó mellett.

A pályán is jól alakulnak Raya dolgai: az idei szezonban eddig kilenc mérkőzésen védte az Arsenal kapuját, ebből hat alkalommal is kapott gól nélkül zárt. David Raya számára tehát 2025 különösen emlékezetes év – nemcsak a karrierje szempontjából, hanem családi okokból is, hiszen hamarosan élete legfontosabb „meccsét” játszhatja az apaság szerepében.