Fantasztikus örömhír. A magyar labdarúgó-válogatott középpályása, Callum Styles apa lesz. Az angol másodosztályban szereplő West Bromwich sztárja a közösségi oldalán jelentette be az örömhírt, miszerint párjával gyermeket várnak.

Fantasztikus örömhírt osztott meg a követőivel Callum Styles, a magyar válogatott focista hamarosan apa lesz.

Apa lesz hamarosan a magyar válogatott focista, Callum Styles
Fotó: Callum Styles/Instagram

Apa lesz Callum Styles

Fele én + fele te, varázslatos lesz a február

 – írta a magyar válogatott focista és a várandós párja az Instagram-oldalra kitett bejegyzés mellé.

Callum Styles régóta kapcsolatban él, párjáról sokszor posztol a közösségi médiában. A Manchesterből származó barna hajú szépséget Lily-nek hívják.

A magyar válogatott - amelynek Callum Styles is a tagja - az európai vb-selejtezők F csoportjában szombaton Örményországot fogadja, három nappal később pedig a Nemzetek Ligája-győztes Portugália vendége lesz. 

