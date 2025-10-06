Fantasztikus örömhírt osztott meg a követőivel Callum Styles, a magyar válogatott focista hamarosan apa lesz.

Apa lesz hamarosan a magyar válogatott focista, Callum Styles

Fotó: Callum Styles/Instagram

Fele én + fele te, varázslatos lesz a február

– írta a magyar válogatott focista és a várandós párja az Instagram-oldalra kitett bejegyzés mellé.

Callum Styles régóta kapcsolatban él, párjáról sokszor posztol a közösségi médiában. A Manchesterből származó barna hajú szépséget Lily-nek hívják.

A magyar válogatott - amelynek Callum Styles is a tagja - az európai vb-selejtezők F csoportjában szombaton Örményországot fogadja, három nappal később pedig a Nemzetek Ligája-győztes Portugália vendége lesz.