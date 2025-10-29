A Bournemouth PL-sztárja, Justin Kluivert komoly büntetést kapott, miután kétszer is gyorshajtáson kapták három hónapon belül.
Súlyos büntetést kapott a gyorshajtó Justin Kluivertet
A 26 éves játékos január 13-án körülbelül
114 km/órás sebességgel hajtott egy 60 km/órás zónában, miközben éppen hazafelé igyekezett a fodrásztól, mert pánikba esett, amikor a várandós felesége telefonált neki
– derült ki a bírósági tárgyaláson.
A második eset április 10-én történt, amikor Bentleyjével 63 km/órával közlekedett egy 50 km/órás korlátozás mellett Dorsetben.
Kluivertnek – aki a legendás holland csatár, Patrick Kluivert fia –, már a két eset előtt is kilenc büntetőpontja volt a hírek szerint. Ügyvédje elmondta, hogy játékosa elfogadta az eltiltást.
A bíróság döntése értelmében a Premier League-játékost hat hónapra tiltották el a vezetéstől, valamint 1332 fontos pénzbírságot és 793 fontos eljárási költséget kell megfizetnie.