A New York Giants újonca, Cam Skattebo, a rivális Philadelphia Eagles elleni váratlan sikerből alaposan kivette a részét, három touchdownt ért el, 98 yardot futott. Chloe Rodriguez – aki korábban a Sacramento State pompomlánya volt, ahol Skattebo is játszott, mielőtt az Arizona State-hez igazolt – egyedi felszereléseivel rendre felhívja magára a figyelmet.
Chloe Rodriguez az új sztár
Chloe fotója rengeteg helyen feltűnt, ahogy egy kirakott, ékköves „Skattebo” feliratú kabátban pózolt, de korábban is viselt egy hasonló farmerdzsekit, illetve szinte minden ruhadarabjára felteszi a párja, 44-es mezszámát.
A Giantsnél remélik, hogy megtalálták a jövő alapemberét a 23 éves Skattebo személyében, akit mindössze a 105. helyen választott ki a Giants a 2025-ös NFL-drafton. Az első héten alig játszott, a Commanders ellen mínusz 3 futott yarddal zárt, de a második fordulóban már touchdownt szerzett a Cowboys ellen, ahogy később a Chiefs ellen is.
