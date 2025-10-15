Live
Igazi jelenség az NFL-ben a New York Giants újonc futójának, Cam Skattebónak a barátnője. Chloe Rodriguez, az amerikai-focista barátnője saját készítésű csapatdzsekiben bukkant fel az Eagles elleni meglepetésgyőzelem után, és szemmel láthatóan mindent megtesz azért, hogy a párja sikeres legyen.

A New York Giants újonca, Cam Skattebo, a rivális Philadelphia Eagles elleni váratlan sikerből alaposan kivette a részét, három touchdownt ért el, 98 yardot futott. Chloe Rodriguez – aki korábban a Sacramento State pompomlánya volt, ahol Skattebo is játszott, mielőtt az Arizona State-hez igazolt – egyedi felszereléseivel rendre felhívja magára a figyelmet.

Chloe Rodriguez, az újonc Cam Skattebo párja
Fotó: instagram.com/chloee_rodriguez

Chloe Rodriguez az új sztár

Chloe fotója rengeteg helyen feltűnt, ahogy egy kirakott, ékköves „Skattebo” feliratú kabátban pózolt, de korábban is viselt egy hasonló farmerdzsekit, illetve szinte minden ruhadarabjára felteszi a párja, 44-es mezszámát.

A Giantsnél remélik, hogy megtalálták a jövő alapemberét a 23 éves Skattebo személyében, akit mindössze a 105. helyen választott ki a Giants a 2025-ös NFL-drafton. Az első héten alig játszott, a Commanders ellen mínusz 3 futott yarddal zárt, de a második fordulóban már touchdownt szerzett a Cowboys ellen, ahogy később a Chiefs ellen is.

Chloe Rodriguez legszebb képei – galéria: 

Galéria: Az újonc focista szexi párja lett a liga egyik nagy sztárja
1/13
Chloe Rodriguez, az újonc Cam Skattebo párja

 

