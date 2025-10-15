A New York Giants újonca, Cam Skattebo, a rivális Philadelphia Eagles elleni váratlan sikerből alaposan kivette a részét, három touchdownt ért el, 98 yardot futott. Chloe Rodriguez – aki korábban a Sacramento State pompomlánya volt, ahol Skattebo is játszott, mielőtt az Arizona State-hez igazolt – egyedi felszereléseivel rendre felhívja magára a figyelmet.

Chloe Rodriguez, az újonc Cam Skattebo párja

Fotó: instagram.com/chloee_rodriguez

Chloe Rodriguez az új sztár

Chloe fotója rengeteg helyen feltűnt, ahogy egy kirakott, ékköves „Skattebo” feliratú kabátban pózolt, de korábban is viselt egy hasonló farmerdzsekit, illetve szinte minden ruhadarabjára felteszi a párja, 44-es mezszámát.

A Giantsnél remélik, hogy megtalálták a jövő alapemberét a 23 éves Skattebo személyében, akit mindössze a 105. helyen választott ki a Giants a 2025-ös NFL-drafton. Az első héten alig játszott, a Commanders ellen mínusz 3 futott yarddal zárt, de a második fordulóban már touchdownt szerzett a Cowboys ellen, ahogy később a Chiefs ellen is.

