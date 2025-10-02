Live
Százezrek követik a közösségi felületeken a modell-influenszer Christen Harpert, aki ma már anyukaként áll a híres amerikai-focista, Jared Goff mellett. Christen Harper pályafutása döcögősen indult, de ma már rengeteg nőt inspirál az amerikai szépség.

Christen Harper 1993-ban született Kaliforniában, és modellként, valamint színésznőként is próbálkozott karriert építeni, de a divatvilágban robbant be igazán. Fiatal korától modellkedett, szerepelt a Guess, a Love Culture és más divatmárkák kampányaiban.

Christen Harper, az NFL-sztár szexi felesége
Christen Harper, az NFL-sztár szexi felesége
Fotó: instagram.com/christengoff/

Christen Harper számára 2021-ben jött el a nagy áttörés

2021-ben bekerült a Sports Illustrated Swimsuit Issue-ba, ami nagy áttörést hozott a karrierjében. Több interjúban beszélt arról, hogy karrierjét nehéz volt felépíteni: kezdetben sokszor visszautasították, mert nem felelt meg a divatvilág irreális elvárásainak. Szenvedélyesen támogatja a nők önelfogadását.

Harper férje, Jared Goff mellett is többször szerepelt kamerák előtt, és feltűnt a „Women of the League” című dokumentumfilmben, amely NFL-játékosok párjainak életét mutatta be. Van egy bátyja, Shane Harper, aki profi jégkorongozó volt.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 16: Jared Goff and Christen Harper attends the Sports Illustrated Swimsuit 2024 Issue Release and 60th Anniversary Celebration at Hard Rock Hotel New York on May 16, 2024 in New York City. Mike Coppola/Getty Images for Sports Illustrated Swimsuit/AFP (Photo by Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Jared Goff és Christen Harper
Fotó: MIKE COPPOLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jared és Christen 2019-ben hozták nyilvánosságra kapcsolatukat, és azóta az amerikai sport- és celebvilág egyik kedvenc párosává váltak. 2022 júniusában eljegyezték egymást, azóta megvolt az esküvő is és megszületett a pár első gyermeke is.

Jared Goff már középiskolásként kiemelkedett az amerikai futballban. Az egyetemi éveit a University of California, Berkeley csapatában töltötte, ahol rekordokat döntögetve hívta fel magára a figyelmet. 2016-ban a Los Angeles Rams az NFL draft első kiválasztottjaként vitte el, 2019-ben a Rams irányítójaként Super Bowlba vezette csapatát, de a bajnoki címe nem tudta megszerezni. 2021-ben a Detroit Lionshoz került, és új erőt adott a klubnak, igazi vezére lett a csapatnak.

Christen Harper legszebb képei - galéria:

