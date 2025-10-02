Christen Harper 1993-ban született Kaliforniában, és modellként, valamint színésznőként is próbálkozott karriert építeni, de a divatvilágban robbant be igazán. Fiatal korától modellkedett, szerepelt a Guess, a Love Culture és más divatmárkák kampányaiban.

Christen Harper, az NFL-sztár szexi felesége

Christen Harper számára 2021-ben jött el a nagy áttörés

2021-ben bekerült a Sports Illustrated Swimsuit Issue-ba, ami nagy áttörést hozott a karrierjében. Több interjúban beszélt arról, hogy karrierjét nehéz volt felépíteni: kezdetben sokszor visszautasították, mert nem felelt meg a divatvilág irreális elvárásainak. Szenvedélyesen támogatja a nők önelfogadását.

Harper férje, Jared Goff mellett is többször szerepelt kamerák előtt, és feltűnt a „Women of the League” című dokumentumfilmben, amely NFL-játékosok párjainak életét mutatta be. Van egy bátyja, Shane Harper, aki profi jégkorongozó volt.

Jared Goff és Christen Harper

Jared és Christen 2019-ben hozták nyilvánosságra kapcsolatukat, és azóta az amerikai sport- és celebvilág egyik kedvenc párosává váltak. 2022 júniusában eljegyezték egymást, azóta megvolt az esküvő is és megszületett a pár első gyermeke is.

Jared Goff már középiskolásként kiemelkedett az amerikai futballban. Az egyetemi éveit a University of California, Berkeley csapatában töltötte, ahol rekordokat döntögetve hívta fel magára a figyelmet. 2016-ban a Los Angeles Rams az NFL draft első kiválasztottjaként vitte el, 2019-ben a Rams irányítójaként Super Bowlba vezette csapatát, de a bajnoki címe nem tudta megszerezni. 2021-ben a Detroit Lionshoz került, és új erőt adott a klubnak, igazi vezére lett a csapatnak.

