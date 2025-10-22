Clara Fernández neve egyre ismerősebben cseng a nemzetközi atlétikában. A spanyol tehetség – aki 2003. október 22-én, tehát éppen 22 éve született Sant Cugat del Vallésben – nemcsak a pályán vonzza a tekinteteket, hanem a kamerák előtt is magabiztosan mozog. Számára a sport és a stílus ugyanannak a történetnek a részei: a mozdulat, az erő, a koncentráció és a nőiesség találkozása.

Clara Fernández a pikáns fotóktól sem riad vissza

Forrás: instagram.com/claraaafernandez/

Fernández már tinédzserként a spanyol atlétika egyik legnagyobb ígéretének számított. Junior bajnoki címei után 2025-ben 4,25 méteres egyéni csúcsával hívta fel magára a nemzetközi atlétikában is a figyelmet. A szakértők szerint nemcsak technikailag kiemelkedő, hanem mozgásának eleganciája is különleges – a spanyol sajtó gyakran írja róla, hogy „táncol” a rúdon.

Clara Fernández a kamera mindkét oldalán jól érzi magát

Fernández a közösségi médiában is igazi jelenség. Instagram-profilját több mint 741 ezren követik, ami jól mutatja, hogy a versenypályán túl is reflektorfényben van. A fiatal sportoló tudatosan építi imázsát: a versenyfotók mellett divat- és életmódképeket is posztol, és rajongói szerint ő „a világ legszebb rúdugrója”. A spanyol lapok gyakran megjegyzik, hogy Clara imádja a kamerát – és a kamera is imádja őt.