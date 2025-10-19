Cristiano Ronaldo a magyar válogatott elleni világbajnoki-selejzetőn is pályára lépett – az ötszörös aranylabdás két gólt szerzett –, majd Portugáliából visszatért klubjához, a szaúdi bajnokságban szereplő al-Nasszr együtteséhez.

Cristiano Ronaldo két gólt szerzett Szoboszlai Dominikék ellen

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Cristiano Ronaldo új frizurát villantott

A 40 éves portugál klasszis a közösségi oldalán új fotókkal örvendeztette meg a rajongóit, amelyeken már a vadonatúj hajviseletével lehet őt látni.

Ronaldo ezúttal a megszokottnál rövidebb frizuára váltott,

a kommentszekcióban pedig özönlöttek a hozzászólások a stílusváltás láttán.

Néhány óra elteltével 5 millió lájkot kapott a portugál, sokan nem akarták elhinni, hogy a klasszis támadó már 40 éves. Íme, néhány komment a rajongók részéről:

„Ez tényleg ő”

„Minden idők legjobbja!”

„Egyáltalán nem néz ki 40 évesnek”

„A legjobb Ronaldo visszatért”

A portugál válogatottban már 143 gólos Ronaldo arra készül, hogy a szaúdi bajnokságot is megnyerje csapatával ebben az idényben. Az al-Nasszr négy forduló után vezeti a tabellát, a rijádi csapat mind a négy bajnokiját megnyerte, a portugál sztár négy góljának is köszönhetően.

