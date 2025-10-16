Michael van Gerwen élete egyik legnehezebb időszakán megy keresztül: a háromszoros világbajnok dartsos tavasszal jelentette be, hogy elválik a feleségétől, Daphne-tól. A holland párnak két közös gyereke van: egy kislány, Zoë (2017-ben született) és egy kisfiú, Mike (2020).

Michael van Gerwen és Daphne Govers, amikor még együtt voltak

Daphne Govers túllépett a szakításon

A korábbi világelső 2008-ban kezdett el randevúzni Daphne Goversszel, majd hat évvel később vette feleségül szerelmét, aki korábban fodrászként dolgozott és rendszeresen feltűnt férje dartsversenyein. A dögös bombázó a közösségi médiában rendkívül aktív és nagyon népszerű, közel 50 ezres követőtáborát gyakran örvendezteti meg szexi fotóival és a magánéletébe is rendszeresen betekintést nyújt. Van Gerwent érthetően megviselte a válás, ami a holland sztárdartsos versenyeken mutatott teljesítményére is negatív hatással volt.

Még nem vagyok jól, hiszen a válás kellős közepén tartok. Most minden más lett az életemben,

új rutinok kialakítására van szükségem. Természetesen még pár hónapba telik, mire teljesen rendeződik az életem. De visszatérek, ne aggódjatok!” – üzent a rajongóinak a 36 éves sztár, aki májusban jelentette be, hogy 11 év után válik a feleségétől.

Holland sajtóhírek szerint Daphne azonban már továbblépett a szakításon, a kétgyermekes családanya egy Robert nevű férfival alkot egy párt. A háromszoros világbajnokkal ellentétben Van Gerwen exfelesége nem beszélt nyilvánosan a válásukról és az azóta történtekről, de a holland média úgy értesült, hogy új párjával régóta ismerik egymást, barátságuk pedig szerelemmé érett. Daphne ráadásul gyermeket vár Roberttől, állítólag kislányuk lesz. Van Gerwen az utóbbi időszakban gyengébb teljesítményt nyújtott a dartsversenyeken, és nem valószínű, hogy a formájára jó hatással lesz a tény, miszerint volt felesége máris teherbe esett egy másik férfitól.