Manuela Nicolosi az egyik legismertebb és legsikeresebb női labdarúgó bíró. A 45 éves, profi szinten már nem vezető dögös játékvezető karrierje során mondhatjuk, hogy mindent elért, hiszen nem csak két olimpián (2016 és 2020) fújhatta a sípot, de első olasz nőként vezetett női foci-vb döntőt és női szuperkupa-döntőt, mindkettőt 2019-ben. A sikerek mellett azonban váratlan nehézségekkel is szembesült.

Manuela Nicolosi (jobbról az első) 2023. március 5-én a Troyes–AS Monaco Ligue 1 mérkőzés egyik asszisztenseként. A dögös játékvezetőnek nem mindig volt könnyű dolga a pályán

Túl dögös játékvezetőnek

A francia-olasz Manuela Nicolosi a Quotidiano Sportivo olasz lapnak adott interjúban mondta el, hogy jó darabig egyik hazájában sem tudott előre jutni a szakmai ranglétrán. Mindkét országban ugyanaz volt a felettesei problémája: Manuela Nicolosi túlságosan jól néz ki, és ezzel a kelleténél jobban magára vonja a figyelmet.

„Évekig nem tudtam a harmadosztályból a másodosztályba lépni, mert túlságosan „látható” voltam. Rá kellett jönnöm, hogy egyszerűen nem akarnak női játékvezetőket látni maguk között, ott akadályoztak, ahol csak tudtak. Már arra is gondoltam, hogy hagyom az egészet a francba” – panaszkodott.

Persze vele is megesett, ami nagyon sok férfi és női kollégájával is megtörtént: egy az olasz női élvonalban vezetett meccs után el kellett barikádoznia magát az öltözőben, majd kihívni a rendőröket, mert az egyik csapatot annyira magára haragította, hogy az életéért kellett aggódnia.

Nem érdeklik a focisták, ő viszont érdekli a focistákat

Arra a kérdésre, hogy a szépsége a jelentett-e előnyt, amikor férfiaknak vezetett meccset, azt mondta, hogy inkább hátrány volt. Előfordult, hogy meccs közben is bepróbálkoztak nála, randevúra hívták egyes játékosok.