Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Merkel megnevezte a háború felelőseit – sokkoló, amit mondott!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Október első hétvégéjén debütált a mozikban a The Smashing Machine, azaz a magyarul futó A zúzógép. A Dwayne „The Rock” Johnson főszereplésével készült alkotás meglehetősen vérszegény nyitást hozott össze a kasszáknál.

Arról már az Origón is beszámoltunk szeptemberben, hogy alapvetően senki sem hitte volna, hogy egyszer Oscarra jelölik a pankráció világából érkezett sztárt. Dwayne „The Rock” Johnson mégis mindenkit meglepett, amikor egy megtört MMA-harcos szerepében teljesen levetkőzte akcióhős imidzsét. A zúzógép című új filmje a Velencei Filmfesztiválon nagyot szólt, a kritikusok szerint pedig ez karrierje eddigi legkomolyabb alakítása. Nos, azóta a nagyközönség is megnézhette a drámát, amely Mark Kerr, az MMA korai korszakának egyik úttörő harcosának életét dolgozza fel.

Dwayne „The Rock” Johnson az új filmje bemutatója után
Dwayne „The Rock” Johnson az új filmje bemutatója után
Fotó: JASON MENDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Dwayne „The Rock” Johnson filmje nagyot bukott

A sportdráma kapcsán arra számítottak a szakértők, hogy az első hétvégén akár 20 millió dollárt is hozhatott volna, de még a konzervatívabb, 10 millió feletti előrejelzések sem váltak valóra. Mindössze 6 millió dollárt hozott az amerikai mozikban október első hétvégéjén (péntektől-vasárnapig), ami elég nagy csalódás, tekintve azt, hogy több mint 3 300 moziban adták a filmet. Az A24 produkciója közel 50 millió dollárból készült, így a bukás különösen fájó a stúdiónak és a főszereplő, Dwayne „The Rock” Johnsonnak is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!