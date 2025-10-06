Arról már az Origón is beszámoltunk szeptemberben, hogy alapvetően senki sem hitte volna, hogy egyszer Oscarra jelölik a pankráció világából érkezett sztárt. Dwayne „The Rock” Johnson mégis mindenkit meglepett, amikor egy megtört MMA-harcos szerepében teljesen levetkőzte akcióhős imidzsét. A zúzógép című új filmje a Velencei Filmfesztiválon nagyot szólt, a kritikusok szerint pedig ez karrierje eddigi legkomolyabb alakítása. Nos, azóta a nagyközönség is megnézhette a drámát, amely Mark Kerr, az MMA korai korszakának egyik úttörő harcosának életét dolgozza fel.

Dwayne „The Rock” Johnson az új filmje bemutatója után

Fotó: JASON MENDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Dwayne „The Rock” Johnson filmje nagyot bukott

A sportdráma kapcsán arra számítottak a szakértők, hogy az első hétvégén akár 20 millió dollárt is hozhatott volna, de még a konzervatívabb, 10 millió feletti előrejelzések sem váltak valóra. Mindössze 6 millió dollárt hozott az amerikai mozikban október első hétvégéjén (péntektől-vasárnapig), ami elég nagy csalódás, tekintve azt, hogy több mint 3 300 moziban adták a filmet. Az A24 produkciója közel 50 millió dollárból készült, így a bukás különösen fájó a stúdiónak és a főszereplő, Dwayne „The Rock” Johnsonnak is.