A sztárgolfozó Brooks Koepka és felesége, Jena Sims szomorú hírt osztottak meg. A házaspár elvesztette a második gyermekét egy szörnyű tragédiában, miután a híres nő elvetélt.

A modell és színésznő Jena Sims az Instagramon számolt be arról, hogy elvetélt: a golfsztár Brooks Koepka felesége 16 hetes terhesen tudta meg, megszűnt a baba szívverése.

Jena Sims gyászol, a gyönyörű modell elvetélt 
Fotó: PATRICK SMITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Elvetélt Jena Sims

„Ez egy olyan fájdalom, amire egy szülő sem lehet felkészülve. Teljesen összetörtünk, de reménykedünk, hogy Crew-nak egyszer lesz testvére” – írta a posztban, utalva első gyermekükre, aki 2023 júliusában született.

A gyászon túl Sims erőt talált abban, hogy támogató üzenetet küldjön azoknak a szülőknek, akik hasonló veszteségen mentek keresztül.

„Túl gyakran történnek ezek a küzdelmek csendben. Még rengeteg munka és kutatás szükséges ahhoz, hogy

 jobban megértsük és támogassuk a nők egészségét a várandóság alatt. Ha vetéléstől vagy meddőségtől szenvedsz, tudd, hogy nem vagy egyedül”

 – fogalmazott.

A bejegyzésben külön köszönetet mondott az orvosoknak és ápolóknak, akik nap mint nap kénytelenek ilyen szívszorító hírt közölni a családokkal. 

„Ez biztosan a legnehezebb része a munkájuknak, és a szívemben helyet tartok számotokra is” – írta.

A bejelentés után számos barát és ismert személyiség fejezte ki együttérzését. A televíziós személyiség Kelsey Owens megható üzenetben írta: „Fáj a szívem érted, drágám. Sajnálom, hogy ezen kell átmenned. Szeretettel és imákkal gondolok rád és a kisbabádra.” A golfozó, Tony Finau felesége, Alayna röviden, de őszintén reagált: „Szeretlek!” 

Galéria: Az amerikai golfsztár őrjítően szexi felesége, Jena Sims
1/18
Az amerikai golfsztár, Brooks Koepka szuperszexi felesége, Jena Sims
