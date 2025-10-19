A 19 éves brazil játékos Carlo Ancelotti irányítása alatt sem tudta maradéktalanul meggyőzni edzőjét, az új tréner, Xabi Alonso vezetése mellett pedig még nehezebb helyzetbe került, ugyanis öt hónapja egyetlen percet sem játszott a Real Madridban. Nem meglepő módon kimaradt a brazil válogatott keretéből is, ezért ahelyett, hogy Madridban maradt volna, Marokkóba utazott pihenni Endrick.

Endrick feleségével lazított

A 24 éves Gabriely Miranda is ott volt természetesen a férje mellett, aki legutóbb május 18-án lépett pályára, a Sevilla elleni 2–0-s győzelem során, amikor combsérülést szenvedett. Ezután lemaradt a klubvilágbajnokságról, ahol talán meggyőzhette volna a csapat új edzőjét, Xabi Alonsót.

„Most nagy a verseny a posztján, de eljön majd az ő ideje” – mondta Xabi Alonso, aki a klub-vb-n Gonzalo Garciát játszatta, és annak ellenére, hogy szeptember óta újra bevethető, továbbra sem játszott a brazil, pedig nyáron ő kapta meg a klub legendás 9-es mezszámát.

A világbajnokság közeledtével egyre kevesebb ideje marad, hogy kivívja helyét Carlo Ancelotti brazil válogatottjában, ezért a téli átigazolási időszakban klubváltást fontolgat. Sajtóhírek szerint a Juventus az egyik klub, amely érdeklődik iránta, de Németországból, Spanyolországból és Olaszországból más élcsapatok is figyelik.

„Ha decemberig nem kap lehetőséget, akkor a legjobb döntés az lenne, ha távozna, hogy fejlődhessen. Egy fiatal játékosnak a legfontosabb a játékidő. Soha nem lehet tudni, mikor jön el a pillanat, amikor az edző bizalmat szavaz neki – de most nem úgy tűnik, hogy ez lenne Alonso prioritása” – adott tanácsot Guti az ifjú játékosnak.

Endrick korábban 7 gólt szerzett 847 játékperc alatt, ami 90 percenként átlagosan 0,74 gólt jelent, ami kiemelkedő arány egy 19 éves játékostól.

Endrick párja, Gabriely Miranda egy brazil modell és közösségi média-influenszer. A fiatalok 2024 óta házasok.

