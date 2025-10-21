Live
Tovább bővült a kollekció. A Manchester City sztárcsatára, Erling Haaland ismét felhívta magára a figyelmet – ezúttal nem a pályán nyújtott teljesítményével, hanem a garázsában villantott egy újabb csodát. A norvég klasszis ugyanis egy ritka, mattzöld Lamborghini Huracán Sterratót vásárolt, amelynek ára meghaladja a 250.000 fontot (kb. 112 millió forint).

Az új autócsodával nemrég látták Erling Haalandot, amint éppen elhagyta a manchesteri edzőközpontot.

Tovább bővült Erling Haaland elképesztő autókollekciója
Tovább bővült Erling Haaland elképesztő autókollekciója
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Erling Haaland újabb luxusautója

A 602 lóerős szuperautóból mindössze

 1 499 darabot gyártottak, a modell sorozatgyártása 2023 februárjában indult. Az 5,2 literes V10-es motor 3,4 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100 km/h-ra, végsebessége pedig eléri a 260 km/h-t. A Lamborghini leírása szerint a Huracán Sterrato „kalandvágyó szelleme már az első pillantásra elvarázsolja az embert”, miközben minden részlete a merészséget hirdeti.

A Manchester City együttesénél heti 500.000 fontot kereső Haaland jól ismert autórajongó, garázsát telepakolta a világ legexkluzívabb járműveivel. A kollekciójában megtalálható többek között egy 350.000 fontos Aston Martin DBX 707 – a Forma–1 biztonsági autójának különleges kiadása –, egy 300.000 fontos Rolls-Royce Cullinan és egy 160.000 font értékű Porsche 911 GT3 is.

Szoboszlai Dominik norvég barátja idén tavasszal egy 4 millió fontos Bugattit is vásárolt, amely 447 km/h végsebességre képes, futurisztikus dizájnnal és ikonikus ajtókkal. Májusban egy limitált szériás, 1,9 millió fontos, élénksárga Ferrari 812 Competizione Apertát vezetett cheshire-i otthona közelében, 

augusztusban pedig egy 200.000 fontos Shelby Super Snake F-150 pickuppal gördült be az Etihad-edzőközpontba.

Kollekciója részét képezi továbbá egy 250 000 fontos Mercedes-Maybach, egy 2,7 millió fontos Mercedes AMG One és egy 130.000 fontért kapható Mercedes-Benz GLE Coupe AMG 63 S 4Matic is.  

A Forbes szerint Haaland a világ ötödik legjobban kereső labdarúgója 2025-ben, és a pályán is olyan hatékony, mint a volán mögött: a jelenleg is zajló szezonban eddig 11 gólt szerzett a Premier League-ben, valamint hármat a Bajnokok Ligájában is.

