Az új autócsodával nemrég látták Erling Haalandot, amint éppen elhagyta a manchesteri edzőközpontot.

Tovább bővült Erling Haaland elképesztő autókollekciója

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Erling Haaland újabb luxusautója

A 602 lóerős szuperautóból mindössze

1 499 darabot gyártottak, a modell sorozatgyártása 2023 februárjában indult. Az 5,2 literes V10-es motor 3,4 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100 km/h-ra, végsebessége pedig eléri a 260 km/h-t. A Lamborghini leírása szerint a Huracán Sterrato „kalandvágyó szelleme már az első pillantásra elvarázsolja az embert”, miközben minden részlete a merészséget hirdeti.

Man City’s Erling Haaland adds rare green £250k Lamborghini to his HUGE supercar collection worth MILLIONS pic.twitter.com/qLDin25wml — Just superb (@numberone345) October 20, 2025

A Manchester City együttesénél heti 500.000 fontot kereső Haaland jól ismert autórajongó, garázsát telepakolta a világ legexkluzívabb járműveivel. A kollekciójában megtalálható többek között egy 350.000 fontos Aston Martin DBX 707 – a Forma–1 biztonsági autójának különleges kiadása –, egy 300.000 fontos Rolls-Royce Cullinan és egy 160.000 font értékű Porsche 911 GT3 is.

Szoboszlai Dominik norvég barátja idén tavasszal egy 4 millió fontos Bugattit is vásárolt, amely 447 km/h végsebességre képes, futurisztikus dizájnnal és ikonikus ajtókkal. Májusban egy limitált szériás, 1,9 millió fontos, élénksárga Ferrari 812 Competizione Apertát vezetett cheshire-i otthona közelében,

augusztusban pedig egy 200.000 fontos Shelby Super Snake F-150 pickuppal gördült be az Etihad-edzőközpontba.

Erling Haaland ferait partie des 𝟮𝟱𝟬 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗲́𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 de la sublime Bugatti Tourbillon 🤩🇫🇷



Le cyborg s'offre le fleuron français de l'automobile pour la modique somme de 4.7 M€, en prenant en compte les malus écologiques norvégiens.



💨 0 à 400 : -16 sec

🚀 445… pic.twitter.com/qB6dEBwvqD — BeFootball (@_BeFootball) March 20, 2025

Kollekciója részét képezi továbbá egy 250 000 fontos Mercedes-Maybach, egy 2,7 millió fontos Mercedes AMG One és egy 130.000 fontért kapható Mercedes-Benz GLE Coupe AMG 63 S 4Matic is.

A Forbes szerint Haaland a világ ötödik legjobban kereső labdarúgója 2025-ben, és a pályán is olyan hatékony, mint a volán mögött: a jelenleg is zajló szezonban eddig 11 gólt szerzett a Premier League-ben, valamint hármat a Bajnokok Ligájában is.