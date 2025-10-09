Live
A világ egyik legszexisebb műsorvezetője a 2025/2026-os idényben is a Bajnokok Ligája háziasszonya, a férfiak legnagyobb örömére. Az albán szépség, Eva Murati miatt rengetegen nézik a BL-közvetítéseket, még azok is a TV-képernyők elé ragadnak, akik egyébként nem kedvelik annyira a futballt. A 30 éves bombázó továbbra is dögös ruhakölteményekben káprázatja el a nézőket, így nem csoda, hogy közel 1,5 millióan rajonganak érte a közösségi médiában, ahol még többet megmutat magából.

Eva Murati rendkívül tehetséges és sokoldalú személyiség, már színésznőként, fehérnemű-modellként és műsorvezetőként is meghódította a TV-képernyőket, Albániában pedig a Bajnokok Ligája-közvetítéseket tulajdonképpen vele azonosítják.

A Bajnokok Ligája dögös műsorvezetője, Eva Murati
A Bajnokok Ligája dögös műsorvezetője, Eva Murati
Fotó: instagram.com/evamurati/

A Bajnokok Ligája csodaszép háziasszonya, Eva Murati mindenkit lenyűgöz

Murati már 18 évesen befutott, ugyanis nagyon fiatalon szerepelt reklámfilmekben, majd modelkedett és rendszeresen tűnt fel különböző magazinok címlapján. 2017-ben jött el számára az igazán nagy áttörés a médiában, ugyanis hazájában a labdarúgó Bajnokok Ligája háziasszonya lett, miután rábízták a Champions League nights műsorvezetői szerepkörét. Az albán szépség minden adásban szebbnél szebb ruhakölteményekben kápráztatja el az európai futball szerelmeseit, szexi megjelenésével még a legnagyobb focirangadókról is képes elvonni a figyelmet.  

A rajongók örömére a 2025/2026-os BL-szezonban sincs ez másként, hiszen Murati visszatért a képernyőre, és továbbra is hétről hétre lenyűgözi a férfiakat. 

1,4 milliós követőtáborának a közösségi médiában is rendszeresen kedveskedik, ugyanis gyakran tölt fel magáról képeket, és a bikinis fotókkal sem spórol, így a hódolói alaposan megcsodálhatják fantasztikus alakját.

  • „Olyan gyönyörű vagy, Eva!” – posztolta egy lelkes rajongója.
  • „Tedd újra nagyszerűvé a sportot!” – jegyezte meg egy másik követője.
  • „Szeretlek.” – írta egy szerelmes hozzászóló.
  • „Visszatért a szexbomba!” – mondta ki a lényeget egy hűséges kommentelő.

Az angolul, olaszul és spanyolul is folyékonyan beszélő TV-sztár tehát továbbra is töretlen népszerűségnek örvend, kedvenc focicsapata pedig a Juventus, amely a BL alapszakaszát kissé döcögősen kezdte, ugyanis az első két meccsén egyaránt döntetlent játszott.

Eva Murati
Eva Murati
Eva Murati
Galéria: A Bajnokok Ligája szuperszexi műsorvezetője, Eva Murati
1/15
A Bajnokok Ligája dögös műsorvezetője, Eva Murati

