Eva Murati rendkívül tehetséges és sokoldalú személyiség, már színésznőként, fehérnemű-modellként és műsorvezetőként is meghódította a TV-képernyőket, Albániában pedig a Bajnokok Ligája-közvetítéseket tulajdonképpen vele azonosítják.

A Bajnokok Ligája dögös műsorvezetője, Eva Murati

Fotó: instagram.com/evamurati/

A Bajnokok Ligája csodaszép háziasszonya, Eva Murati mindenkit lenyűgöz

Murati már 18 évesen befutott, ugyanis nagyon fiatalon szerepelt reklámfilmekben, majd modelkedett és rendszeresen tűnt fel különböző magazinok címlapján. 2017-ben jött el számára az igazán nagy áttörés a médiában, ugyanis hazájában a labdarúgó Bajnokok Ligája háziasszonya lett, miután rábízták a Champions League nights műsorvezetői szerepkörét. Az albán szépség minden adásban szebbnél szebb ruhakölteményekben kápráztatja el az európai futball szerelmeseit, szexi megjelenésével még a legnagyobb focirangadókról is képes elvonni a figyelmet.

A rajongók örömére a 2025/2026-os BL-szezonban sincs ez másként, hiszen Murati visszatért a képernyőre, és továbbra is hétről hétre lenyűgözi a férfiakat.

1,4 milliós követőtáborának a közösségi médiában is rendszeresen kedveskedik, ugyanis gyakran tölt fel magáról képeket, és a bikinis fotókkal sem spórol, így a hódolói alaposan megcsodálhatják fantasztikus alakját.

„Olyan gyönyörű vagy, Eva!” – posztolta egy lelkes rajongója.

„Tedd újra nagyszerűvé a sportot!” – jegyezte meg egy másik követője.

„Szeretlek.” – írta egy szerelmes hozzászóló.

„Visszatért a szexbomba!” – mondta ki a lényeget egy hűséges kommentelő.

Az angolul, olaszul és spanyolul is folyékonyan beszélő TV-sztár tehát továbbra is töretlen népszerűségnek örvend, kedvenc focicsapata pedig a Juventus, amely a BL alapszakaszát kissé döcögősen kezdte, ugyanis az első két meccsén egyaránt döntetlent játszott.