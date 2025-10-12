Az 1996-ban Kauane Kosinski néven született, ma már Kaká Kosinski néven ismert sportoló fiatalon, 7 évesen kezdett el úszni. Országos és dél-amerikai nemzetközi versenyeken indult, de igazán komoly eredményt nem tudott elérni. De viszonylag gyorsan megbékélt ezzel a fantasztikus testű hölgy, és más sportágat keresett magának.

Ez a fantasztikus test triatlonozásra lett teremtve

Fotó: Instagram.com/ka.kosinski

Ne csak a fantasztikus testét figyeljék

A triatlon tetszett meg neki, és miután jó úszó volt, legalábbis triatlonos léptékkel mérve mindenhogy az volt, bicajozni meg futni pedig mindenki tud, így Kaká is tudott, igencsak látványos volt a fejlődés. Egy év gyakorlás után már félprofi versenyeken állt rajthoz.

A triatlon még az úszásnál is nagyobb szerelme lett, járja a világ versenyeit, közösségi oldalának 320 ezernél is több követőjét pedig amolyan triatlon influenszerként sportolásra, lehetőség szerint triatlonozásra buzdítja.