Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Meghalt Diane Keaton

Link másolása
Vágólapra másolva!
A labdarúgásban kicsit is jártas füleknek ismerősen cseng a Kaká név, hiszen a 2007-es aranylabdás focista sok-sok csodálatos emléket hagyott maga után függetlenül attól, hogy ki melyik csapatnak szurkol. Nos, fantasztikus teste révén szép emlékeket Kaká Kosinski, a brazil triatlonos és influenszer is tud maga után hagyni, ebben egészen biztosak vagyunk.

Az 1996-ban Kauane Kosinski néven született, ma már Kaká Kosinski néven ismert sportoló fiatalon, 7 évesen kezdett el úszni. Országos és dél-amerikai nemzetközi versenyeken indult, de igazán komoly eredményt nem tudott elérni. De viszonylag gyorsan megbékélt ezzel a fantasztikus testű hölgy, és más sportágat keresett magának.

Kaká Kosinski, fantasztikus test
Ez a fantasztikus test triatlonozásra lett teremtve
Fotó: Instagram.com/ka.kosinski

Ne csak a fantasztikus testét figyeljék

A triatlon tetszett meg neki, és miután jó úszó volt, legalábbis triatlonos léptékkel mérve mindenhogy az volt, bicajozni meg futni pedig mindenki tud, így Kaká is tudott, igencsak látványos volt a fejlődés. Egy év gyakorlás után már félprofi versenyeken állt rajthoz.

A triatlon még az úszásnál is nagyobb szerelme lett, járja a világ versenyeit, közösségi oldalának 320 ezernél is több követőjét pedig amolyan triatlon influenszerként sportolásra, lehetőség szerint triatlonozásra buzdítja.

Kaká Kosinski
Kaká Kosinski
Kaká Kosinski
Kaká Kosinski
Kaká Kosinski
Kaká Kosinski
Kaká Kosinski
Kaká Kosinski
Kaká Kosinski
Kaká Kosinski
Kakás Kosinki
Kakás Kosinski
Kaká Kosinki,
Kaká Kosinski
Kaká Kosinski,
Kaká Kosinski,
Kaká Kosinski,
Kaká Kosinski,
Kaká Kosinski,
Kaká Kosinski,
Kaká Kosinski,
Kaká Kosinski
Kaká Kosinski
Galéria: Kaká Kosinski, a csodálatos testű triatlonos amazon
1/23
Olykor azért egy kis szabadidő is akad

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!