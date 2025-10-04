Landon Donovan a napokban nyíltan beszélt régóta húzódó hajproblémájáról, fiatalkora óta küzdött a fokozatos hajhullással, és több hajbeültetést is kipróbált, mielőtt végül a hajpótlás mellett döntött: most megmutatta az új önmagát, egész egyszerűen felismerhetetlen lett a sztárfocista.

Felismerhetetlen lett a Landon Donovan, éveket fiatalodott az új frizurával

Fotó: Landon Donovan/Instagram

Felismerhetetlen lett a Landon Donovan

A játékos a közösségi oldalain osztott meg egy videót, amelyben látható, ahogy

a fejének felső részét leborotválják, majd felhelyezik és rögzítik az új hajdarabot.

A felvétel végén boldogan mutatta meg a végeredményt, és hálát mondott követőinek a bátorító üzenetekért:

Évek kísérletezése után végre kipróbáltam egy parókát. Az üzeneteitek lehetővé tették, hogy nyugodtan legyek sebezhető, és megosszam a teljes folyamatot. Köszönöm a támogatásotokat!

A reakciók nem maradtak el: sok rajongó dicsérte az új megjelenést, sőt volt, aki szerint Donovan éveket fiatalodott. Az egyik hozzászóló így írt: „Nagyszerűen néz ki.” Egy másik a folyamat közbeni aggódásáról számolt be, majd hozzátette: „A végeredmény szuper lett, jó döntés volt.”

Donovan pályafutása során az MLS történetének egyik legismertebb játékosává vált, hatszoros bajnokként a LA Galaxy és a San Jose Earthquakes színeiben. Rövid kölcsönidőszakokat töltött az angol Evertonnál – összesen 22 mérkőzésen lépett pályára, két gólt és kilenc gólpasszt jegyezve. Európában a Bayer Leverkusenben és a Bayern Münchenben is szerepelt.