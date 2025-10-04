Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Sokkoló felvétel! – videón mutatjuk, ahogy ellepték a drónok Németország légterét

Link másolása
Vágólapra másolva!
Landon Donovan, az Egyesült Államok legendás labdarúgója, egykori Bundesliga-, és Premier League-sztár újjászületett. A 43 éves egykori szélső – aki közösségi médián keresztül kérte követői segítségét a napkban – szinte felismerhetetlen külsővel tért vissza a nyilvánosság elé, miután bemutatta új parókáját.

Landon Donovan a napokban nyíltan beszélt régóta húzódó hajproblémájáról, fiatalkora óta küzdött a fokozatos hajhullással, és több hajbeültetést is kipróbált, mielőtt végül a hajpótlás mellett döntött: most megmutatta az új önmagát, egész egyszerűen felismerhetetlen lett a sztárfocista. 

Felismerhetetlen lett a Landon Donovan, éveket fiatalodott az új frizurával
Felismerhetetlen lett a Landon Donovan, éveket fiatalodott az új frizurával 
Fotó: Landon Donovan/Instagram

Felismerhetetlen lett a Landon Donovan

A játékos a közösségi oldalain osztott meg egy videót, amelyben látható, ahogy 

a fejének felső részét leborotválják, majd felhelyezik és rögzítik az új hajdarabot. 

A felvétel végén boldogan mutatta meg a végeredményt, és hálát mondott követőinek a bátorító üzenetekért:

Évek kísérletezése után végre kipróbáltam egy parókát. Az üzeneteitek lehetővé tették, hogy nyugodtan legyek sebezhető, és megosszam a teljes folyamatot. Köszönöm a támogatásotokat!

A reakciók nem maradtak el: sok rajongó dicsérte az új megjelenést, sőt volt, aki szerint Donovan éveket fiatalodott. Az egyik hozzászóló így írt: „Nagyszerűen néz ki.” Egy másik a folyamat közbeni aggódásáról számolt be, majd hozzátette: „A végeredmény szuper lett, jó döntés volt.”  

Donovan pályafutása során az MLS történetének egyik legismertebb játékosává vált, hatszoros bajnokként a LA Galaxy és a San Jose Earthquakes színeiben. Rövid kölcsönidőszakokat töltött az angol Evertonnál – összesen 22 mérkőzésen lépett pályára, két gólt és kilenc gólpasszt jegyezve. Európában a Bayer Leverkusenben és a Bayern Münchenben is szerepelt. 

Paróka hordását fontolgatja az egykori sztárfocista: rajongóitól kért segítséget – videó
Nézz tükörbe és növessz golyókat! – üzent a sztárfocista apja a korábbi legendás játékosnak
A szörnyű fotó után az Eb-n dolgozó tévés szakértőért aggódnak


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!