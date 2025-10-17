Live
Orbán Viktor elárulta, mikor lehet a Trump–Putyin-találkozó

Ön tudja?

A fél ország a Fradi sztárfocistájának találós kérdésén gondolkozik – videó

A nyáron sokáig úgy tűnt, hogy a Ferencváros elveszíti majd az egyik legjobb játékosát. Végül a korábban a hírek szerint a Fradiból elvágyódó Mohammed Abu Fani mára beállt a sorba és Robbie Keane is újra számít rá. Az izraeli válogatott focista újra élvezi a játékot és a pályán kívül is boldognak tűnik, ezt bizonyítja az FTC legújabb videója is.

Izraeli válogatott középpályás, Mohammed Abu Fani maradt a Fradinál, és újra nagyon boldog.

Vajon meddig marad a Fradiban Abu Fani?
Vajon meddig marad a Fradiban Abu Fani? 
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Fradi focistája érdekes találós kérdést tett fel

Korábban vele kapcsolatban az FTC elnöke, Kubatov Gábor árulta el, hogy kiváló játékos, aki sokáig a hátán vitte a csapatot, ezzel tisztában is van, ez volt a probléma.

„Ha többnek képzeled magad a csapatnál, akkor az problémát okoz, főleg Robbie Keane-nél, aki megmondta neki, hogy ha így tesz, akkor a keretbe se kerül be, utána csönd volt, majd elkezdett dolgozni és most újra ott van a csapatban. A piac is beárazta, egy ajánlat sem érkezett érte. Most tanulja ezeket a leckéket és végül lehet, hogy nem is megy el" – árulta el Kubatov Abu Faniról, aki úgy néz ki, most újra boldog az IX. kerületben. Legalábbis erről tanúskodik a videó, amelyben megszólította a szurkolókat.

„Mohammed Abu Fani feltett egy kérdést… és azóta a fél stadion gondolkodik rajta. Ember legyen a talpán, aki megfejti!" 

– írta a TikTokra feltöltött videó mellé a FradiMédia. De hogy hangozott az izaraeli válogatott focista kérdése? Íme:

Most én kérdezek a szurkolóktól. Van három poharad tele vízzel. Minden pohárban 1,5 liter víz van. Megiszol 1,5 liter vizet a harmadik pohárból és a harmadik poharat bele teszed az első pohárba félig. Hány teljes poharad marad?

@fradimedia Abu Fani feltett egy kérdést… és azóta a fél stadion gondolkodik rajta 😅 Ember legyen a talpán, aki megfejti! #abu #hungary #funny #question #fyp ♬ eredeti hang - FradiMedia

Na, ki tudja a megfejtést? Jöhetnek az ötletek. 

