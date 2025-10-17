A fél ország a Fradi sztárfocistájának találós kérdésén gondolkozik – videó

Izraeli válogatott középpályás, Mohammed Abu Fani maradt a Fradinál, és újra nagyon boldog.

Vajon meddig marad a Fradiban Abu Fani?

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Fradi focistája érdekes találós kérdést tett fel

Korábban vele kapcsolatban az FTC elnöke, Kubatov Gábor árulta el, hogy kiváló játékos, aki sokáig a hátán vitte a csapatot, ezzel tisztában is van, ez volt a probléma.

„Ha többnek képzeled magad a csapatnál, akkor az problémát okoz, főleg Robbie Keane-nél, aki megmondta neki, hogy ha így tesz, akkor a keretbe se kerül be, utána csönd volt, majd elkezdett dolgozni és most újra ott van a csapatban. A piac is beárazta, egy ajánlat sem érkezett érte. Most tanulja ezeket a leckéket és végül lehet, hogy nem is megy el" – árulta el Kubatov Abu Faniról, aki úgy néz ki, most újra boldog az IX. kerületben. Legalábbis erről tanúskodik a videó, amelyben megszólította a szurkolókat.

„Mohammed Abu Fani feltett egy kérdést… és azóta a fél stadion gondolkodik rajta. Ember legyen a talpán, aki megfejti!"

– írta a TikTokra feltöltött videó mellé a FradiMédia. De hogy hangozott az izaraeli válogatott focista kérdése? Íme:

Most én kérdezek a szurkolóktól. Van három poharad tele vízzel. Minden pohárban 1,5 liter víz van. Megiszol 1,5 liter vizet a harmadik pohárból és a harmadik poharat bele teszed az első pohárba félig. Hány teljes poharad marad?

Na, ki tudja a megfejtést? Jöhetnek az ötletek.