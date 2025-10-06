A magyar labdarúgó-válogatott korábbi kapusának, Gulácsi Péternek a családjában nagyon fontos szerepet játszik a sport. Az RB Leipzig sztárjának a két kisfia is futballozik, felesége, Diána pedig sikeresen működtet egy pilates stúdiót a német városban.

Gulácsi Péter már túl van a 250. Bundesliga-meccsén

Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

Gulácsi Péter felesége saját vállalkozást működtet Lipcsében

A Metropol beszámolt róla, hogy a Bundesliga egyik legjobb kapusával nemrég az RB Leipzig stábja forgatott, melynek kíséretében bemutatták Gulácsi egyik napját. A korábbi válogatott kapus a kamerák előtt csomagolt uzsonnát a gyermekeinek, de még a futballista feleségének munkahelyét is meglátogatták. Gulácsi-Vígh Diána sikeres pilates stúdiót működtet, immár több mint egy éve.

Nagyon szépen megvalósították. Van egy üzlettársa, és ezt ők ketten csinálták.

Nem jövök ide gyakran, nem járok ide edzeni” – mondta viccelődve a 35 éves kapus, majd Diána végigvezette a stábot a stúdióban, megmutatta a termékeket, a pilates gépeket, és még az egyik munkatársát is bemutatta.

Gulácsi feleségének pilates stúdiójában egy csoportos óra 34 euróba (13 ezer Ft) kerül, de vannak többalkalmas bérletek is – 20 alkalom díja 560 euró (217 ezer Ft). Lehetőség van személyes órákat is venni, ez azonban már költségesebb, ugyanis egy ilyen alkalom ára 110 euró (42 ezer Ft).

