Egy hónappal ezelőtt kellemetlen meglepetés volt számunkra a liverpooli ökölvívó-vb-n, hogy a női 65 kilogrammos súlycsoportban Hámori Luca vereséget szenvedett a legjobb 16 közé jutásért vívott mérkőzésén. Hiába nyerte meg minden pontozónál az első menetet az idei IBA-világbajnokságon aranyérmes kazah Aida Abikejeva ellen, a másodikban kissé szétesett a mozgása, és ami ennél is nagyobb baj volt, megintette a marokkói mérkőzésvezető. A harmadik három percben Hámori nagyon meghajtotta ellenfelét, de a finisben az ellenfél már rutinosan őrizte az előnyét, és 5-0-s pontozással ő jutott be a 16 közé. S végül meg is nyerte ezt a világbajnokságot is. A vb után a magyar válogatott szövetségi kapitánya, az olasz Emanuele Renzini azt mondta, Hámori Luca rendkívül balszerencsés volt a sorsolásával, de a kazah versenyző ellen is remekül bokszolt, az intése azonban alapjaiban befolyásolta a mérkőzés végeredményét. A szakember szerint ha nincs ez az intés, akkor az Imane Helif elleni olimpiai meccse miatt is elhíresült versenyzőnk világbajnok lett volna.

Hámori Luca Zanzibáron pihen Forrás: Instagram/luca_hamori

Hámori Luca: Szavakra nincs is szükség

Hámori Lucának nem lehet könnyű megemésztenie a Liverpoolban történteket, de olyan helyre ment pihenni, ahol ez azért sikerülhet. A 24 éves ökölvívó Afrika keleti partján, a Tanzániához tartozó Zanzibáron lazít, és tegnap erről több fotót is kitett az Instagram-oldalán. Egészen pontosan a Mnemba-szigetről osztott meg bikinis fotókat, amely egy nagyjából háromszög alakú, parányi sziget, 1,5 kilométeres partszakasszal, és paradicsomi környezetet biztosít az ott pihenőknek. Hámori Luca a fotókhoz azt a megjegyzést fűzte: „szavakra nincs is szükség”.