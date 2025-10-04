A 2025-ben bemutatott „Happy, a flúgos golfos 2.” című film – az 1996-os klasszikus folytatása, amelyben Adam Sandler ismét Happy Gilmore szerepében tér vissza – nagyban hozzájárult ahhoz, hogy hazánkban is egyre népszerűbb legyen a golf.
A film története szerint Happy, aki eredetileg golfbajnok volt, drámai személyes tragédiák után felhagyott a sporttal, és egy ideig alkoholfüggőként élt. Miután elveszítette mindenét, köztük nagymamája házát, visszatér a golfpályára, hogy ki tudja fizetni a lányának párizsi balettiskolai tandíját.
Ebben a folyamatban egy új golfligában, a „Maxi Golfban” vállal szerepet, amely radikálisan eltér a hagyományos golfstílustól.
A film legviccesebb jelenetei között szerepel Happy lerészegedése a golfpályán, ütközés a golfkocsival, valamint a szokásos abszurd elemek, amelyek az első részt is híressé tették. Nevetést váltanak ki a golfozói összetűzések, a hoki-stílusú ütések és a váratlan jelenetek sem.
A folytatásban a régi ismerősök, mint Shooter McGavin visszatérnek, miközben új hírességek és profi golfozók is feltűnnek, például Rory McIlroy vagy Scottie Scheffler, akik szerepükkel hitelesítik a sportág iránti tiszteletet, miközben a poénok sem maradnak el.
A cselekmény során Happynek nemcsak a sportban, hanem a magánéletében is meg kell küzdenie régi démonaival, miközben alkalom nyílik arra, hogy újra bizonyítson a Tour Championship versenyén, majd részt vegyen a hagyományos golf és a Maxi Golf liga közötti nagy megmérettetésen.
A legszebb az egész történetben, hogy nemcsak a filmben, hanem a valóságban is több igazán emlékezetes és őrült történet fordult elő az utóbbi időkben.
Kezdjük a legfrissebb esettel.
Az angol golfozó, Tyrrell Hatton nemcsak játékával, hanem egy komikus jelenettel is a figyelem középpontjába került a Ryder Kupára való felkészülése során. A 33 éves játékos a New York állambeli Farmingdale-ben, a legendás Bethpage Black pályán edzett csapattársaival, amikor ütés közben egy hatalmasat szellentett.
A világ 25. számú golfozója azonnal elnevette magát, majd képtelen volt folytatni az ütést. A csapattársak sem bírták nevetés nélkül az esetet, a jelenetről készült videó pedig hódító útjára indult az interneten.
A rajongók természetesen nem hagyták szó nélkül a mulatságos pillanatot. „Ebben a helyzetben különösen fontos, hogy ne kövesd végig a mozdulatot” – írta valaki viccesen. Egy másik kommentelő egyszerűen csak annyit fűzött hozzá: „Zseniális.” Volt, aki pedig ironikusan megjegyezte: „Ez a Ryder Kupa igazi nyomása.”
Ha már Ryder Kupa, ott is volt botrány, Rory McIlroy feleségét dobálták meg.
Nem a fenti volt a közelmúltban az egyetlen hasonló jelenet. Scottie Scheffler a British Open golfversenyen egy egészen remek ütést mutatott be (majdnem be is talált egyből), de mégsem emiatt emlékeznek majd az emberek erre a jelenetre, ugyanis, amíg a lyuk felé szállt a labda, az egyik néző is eleresztett egy nagyon jól hallható szellentést. A 29 éves sportoló ütése közbeni csendben mint egyfajta riadó érkezett a furcsa hang, amely mellett az eseményt kommentáló szakemberek sem mentek el szó nélkül.
Természetesen a nézők sem bírták ki nevetés nélkül ezt az elképesztő jelenetsort, az egyik kommentátor, Andrew Cotter elsőre csak annyit fűzött a történtekhez, hogy „Ó!”.
Nem ez volt az egyetlen vicces eset, ami Scottie Scheffler nevéhez fűződik. Idén nyáron a sztárjátékos mindössze 14 hónapos fia, Bennett lopta el a show-t.
Miután Scottie Scheffler 29 évesen, életében először emelhette magasba a Claret Jug trófeát, felesége, Meredith is ott állt a green mellett. Amint Scottie bebiztosította a győzelmet a Royal Portrush-i pályán, Meredith letette a kisfiút, aki azonnal el is indult felfelé a lejtőn, a 18-as green felé, ahol apja éppen átvette a legendás trófeát.
A járni tanuló Bennett azonban hamar elvesztette egyensúlyát, és arcával előre a gyepre huppant. Szerencsére nem esett baja, gyorsan talpra állították, majd Scottie meg is ölelte fiát, aki végül apukája oldalán nézhette meg közelebbről a trófeát.
Nem ez volt az első alkalom, hogy Bennett internetes szenzáció lett: júniusban, a Memorial Torna trófeaátadóján is magára vonta a figyelmet, mikor Meredith átadta apukájának, megjegyezve: „Minden csupa kaki a hátán!” Scottie csak ennyit felelt: „Ez előfordul.” A folt jól látszott, miközben a CBS riportere interjút készített a bajnokkal.
Az amerikai Bryson DeChambeau azzal került a figyelem középpontjába, hogy a Sky Sports élő adásában többször is arcon vágta magát.
A 31 éves golfozó, Bryson DeChambeau a PGA Championshipen remekelt, holtversenyben a második helyen végzett Harris English társaságában. A Sky Sports riporterének sikerült elcsípnie DeChambeau-t egy rövid interjú erejéig, ám a beszélgetés előtt a kamerák egy igazán bizarr pillanatot örökítettek meg: DeChambeau többször is megütötte saját állát, mintha ököllel „bunyózna” magával.
A stúdióban ülő műsorvezetők sem tudták visszafogni a nevetést. Egyikük meg is jegyezte: „Ő tényleg egy showman. Olyan, mintha a golfpálya kicsit elnáspángolta volna.”
A kanadai profi golfozó, Adam Hadwin nem mindennapi dologgal hívta fel magára a figyelmet a Valspar Championship második fordulójában. A 37 éves játékos dühében a földhöz csapta ütőjét, ami azonban váratlan és kínos következményekkel járt: az ütője véletlenül egy földbe rejtett locsolófejet talált el, amely azonnal hatalmas vízsugarat lövellt ki.
Hadwin először zavartan elsétált a helyszínről, majd visszatért, hogy megpróbálja elzárni a vizet. Végül minden próbálkozása kudarcot vallott, miközben ő maga és néhány közelben álló néző is alaposan elázott.
Az idei British Masters egyik legszürreálisabb jelenete az volt, amikor Marco Penge, az angol golftehetség váratlanul egy néző hasán találta a labdáját – a közönség és a kommentátorok együtt nevettek a fura eseten. Ez az incidens szinte mintha a filmből lépett volna elő.
Penge a British Masters utolsó napján a Ryder Cup-helyért küzdve próbált kijutni a bunkerből (homokcsapda), amikor túljutott a greenen és a nézők közé repült a labdája: egy rövid zavart követően derült csak ki, hogy a labda egy rajongó hasán landolt, így a keresés váratlan véget ért.
Az esetet látva mindenki azonnal viccelődni kezdett: az egyik kommentátor azonnal feldobta, hogy – a szabályokat idézve – „játssza meg onnan, ahogy fekszik”. Sokak szerint a jelenet az ikonikus vígjátékra, a Happy Gilmore-ra emlékeztetett, ahol Shooter karakterének Frankenstein talpáról kellett megjátszania a labdát.
A golfvilág meghatározó alakja, Rory McIlroy is figyelem középpontjába került idén. A 35 éves játékos szokatlan botrányba keveredett a Players Championship előtti edzésen, ugyanis elvette az egyik néző telefonját.
Egy néző gúnyos megjegyzésekkel illette őt, miután McIlroy a hármas szakaszon a vízbe ütötte labdáját. A néző azzal heccelte, hogy „pont, mint 2011 augusztusában”, utalva McIlroy hírhedt összeomlására a Mastersen, ahol az utolsó napon 80 ütést teljesítve csúszott vissza a 15. helyre.
McIlroy azonban nem hagyta annyiban: miután újra elütötte a labdát, odasétált a nézőhöz és elkérte annak telefonját:
Láthatom a telefonját?
- tette fel a kérdést. A jelenet furcsasága, hogy McIlroy ezt követően egyszerűen elsétált a készülékkel, miközben annak képernyőjét nézte. Az esetről készült videó később felkerült a közösségi médiára, de nem derült ki, mi lett a telefon sorsa.
A volt angol válogatott csatár, Peter Crouch idei golfozása sem egészen úgy alakult, ahogy remélte. Egy rajongó ugyanis videóra vette, ahogy focilegenda első ütése katasztrofálisra sikerül, a felvétel pedig pillanatok alatt vírusként terjedt el az interneten.
A 201 centis egykori támadó nézők előtt próbálkozott a kezdőütéssel, nem sok sikerrel. Az egyik szurkoló viccesen megjegyezte: „Igen, látszik rajta, hogy golfozó, ugye?” Mire egy barátja nevetve válaszolt: „Nem, ő biztosan focista.”
Crouch sajnos igazolta a megfigyelést: ideges lendítés után a labdát csak sikerült eltalálnia, amely aztán szerencsétlenül pattogva a közeli fák közé gurult. A volt Liverpool-játékos annyira zavarba jött, hogy a felvételt így kommentálta: „Kérlek, ne ossza meg ezt mindenki. Köszönettel.”
A kérése azonban süket fülekre talált: a videót kevesebb mint 12 óra alatt négymilliószor nézték meg az X-en (korábbi Twitter). A kommentelők sem kímélték.
Ezek az esetek jól tükrözik, hogy a golf nem csak koncentrációról és klasszikus eleganciáról szól, hanem néha abszurd és szórakoztató események helyszíne is lehet, amik akár visszaköszönhetnek a Happy Gilmore 2. film humorában is.