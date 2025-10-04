A 2025-ben bemutatott „Happy, a flúgos golfos 2.” című film – az 1996-os klasszikus folytatása, amelyben Adam Sandler ismét Happy Gilmore szerepében tér vissza – nagyban hozzájárult ahhoz, hogy hazánkban is egyre népszerűbb legyen a golf.

Rory McIlroy és Scottie Scheffler is szerepeltek a Happy Gilmore 2. című filmben

Fotó: MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Happy Gilmore híressé tette a golfot

A film története szerint Happy, aki eredetileg golfbajnok volt, drámai személyes tragédiák után felhagyott a sporttal, és egy ideig alkoholfüggőként élt. Miután elveszítette mindenét, köztük nagymamája házát, visszatér a golfpályára, hogy ki tudja fizetni a lányának párizsi balettiskolai tandíját.

Ebben a folyamatban egy új golfligában, a „Maxi Golfban” vállal szerepet, amely radikálisan eltér a hagyományos golfstílustól.

A film legviccesebb jelenetei között szerepel Happy lerészegedése a golfpályán, ütközés a golfkocsival, valamint a szokásos abszurd elemek, amelyek az első részt is híressé tették. Nevetést váltanak ki a golfozói összetűzések, a hoki-stílusú ütések és a váratlan jelenetek sem.

Adam Sandler megint nagyot alkotott

Fotó: ROY ROCHLIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A folytatásban a régi ismerősök, mint Shooter McGavin visszatérnek, miközben új hírességek és profi golfozók is feltűnnek, például Rory McIlroy vagy Scottie Scheffler, akik szerepükkel hitelesítik a sportág iránti tiszteletet, miközben a poénok sem maradnak el.

A cselekmény során Happynek nemcsak a sportban, hanem a magánéletében is meg kell küzdenie régi démonaival, miközben alkalom nyílik arra, hogy újra bizonyítson a Tour Championship versenyén, majd részt vegyen a hagyományos golf és a Maxi Golf liga közötti nagy megmérettetésen.

First behind the scenes look at ‘HAPPY GILMORE 2’



Releasing later this year on Netflix. pic.twitter.com/rKr3c5kFzB — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 5, 2025

Vicces és bizarr golfesemények a valóságból: a nagy szellentések

A legszebb az egész történetben, hogy nemcsak a filmben, hanem a valóságban is több igazán emlékezetes és őrült történet fordult elő az utóbbi időkben.

Kezdjük a legfrissebb esettel.

Az angol golfozó, Tyrrell Hatton nemcsak játékával, hanem egy komikus jelenettel is a figyelem középpontjába került a Ryder Kupára való felkészülése során. A 33 éves játékos a New York állambeli Farmingdale-ben, a legendás Bethpage Black pályán edzett csapattársaival, amikor ütés közben egy hatalmasat szellentett.

A világ 25. számú golfozója azonnal elnevette magát, majd képtelen volt folytatni az ütést. A csapattársak sem bírták nevetés nélkül az esetet, a jelenetről készült videó pedig hódító útjára indult az interneten.