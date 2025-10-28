Jannik Sinner vasárnap megnyerte a 2,73 millió euró (1,07 milliárd forint) összdíjazású bécsi keménypályás tenisztornát. Az Alexander Zverev felett aratott győzelmével az olasz teniszezőnek ez volt pályafutása 22. tornagyőzelme. A döntő után a győzelmi beszédében Sinner megköszönte barátnőjének, Laila Hasanovicnak a támogatását.

Laila Hasanovic az olasz teniszsztár új barátnője

Fotó: Daniele Cifalŕ/NurPhoto via AFP

A szépséges dán modell Sinner szülei között foglalt helyet a közönség soraiban.

Nagyon köszönöm a támogatást. A munkátokért, az erőfeszítéseitekért. És azért is, hogy megértenek engem, ami néha nem könnyű, de köszönöm, hogy megteszik az erőfeszítéseket. Köszönöm itt mindenkinek, a családomnak, a barátnőmnek és a barátaimnak. Az egész csapatomnak és azoknak is, akik otthonról nézik. Nagyon köszönöm a támogatást”

– mondta a bécsi tenisztorna után az olasz teniszsztár.

Laila Hasanovic neve nem ismeretlen a sportvilágban: a gyönyörű modell korábban Mick Schumacher, a Forma–1 egykori pilótájának barátnője volt. A dán szépség körülbelül három évig járt együtt Michael Schumacher fiával, az idei év elején azonban szakítottak.

Mick Schumacher és Laila Hasanovic, amikor még együtt voltak

Fotó: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via AFP

A Miss Universe szépségversenyen döntős modell még a Schumacher-család belső körébe is bekerült, Mick egyetlen barátnője volt, aki találkozhatott Michael Schumacherrel, akit a 2013-as síbalesete óta nem láttak a nyilvánosság előtt.

Sinner májusban még azt állította, hogy nem jár senkivel, de később kapcsolatba hozták Brooks Nader modellel. Korábban olyan vad pletykák is terjengtek, hogy Brooks egy szerelmi háromszög középpontjában állt Sinner és riválisa, a világelső Carlos Alcaraz között.