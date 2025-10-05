A rendőrség beszámolója szerint a hátborzongató horrorbaleset szombat este, 21:45-kor történt az A4-es autópályán, Leiden közelében.

Elképesztő horrorbalesetet úszott meg Eljero Elia: nagy szerencséje volt a focistának

Horrorbalesetet úszott meg Eljero Elia

A holland hatóságok közölték, hogy

senki sem szenvedett súlyos sérüléseket, azonban két sofőrt, köztük Eliát is, előállították kihallgatásra. A helyszínen négy jármű ütközött össze, a rendőrség jelenleg is vizsgálja, hogy az alkohol vagy más tényezők szerepet játszhattak-e a balesetben.

Elia a holland Omroep Wes csatornának számolt be a történtekről. Elmondása szerint az úton minden rendben volt, amikor hirtelen minden előtte haladó jármű fékezni kezdett.

Megpróbáltam megállni, de megcsúsztam, és onnantól nem tudtam megakadályozni az ütközést

– nyilatkozta a labdarúgó.

A volt válogatott játékos hozzátette, hogy a rendőrségen elmondta, pontosan mi történt, majd hazamehetett. A holland sajtó közben arról számolt be, hogy a többi érintett sofőr közül kettőt szintén előállítottak, és további vizsgálatokat rendeltek el.

Eljero Elia 2015 januárjában szerepelt kölcsönben a Southampton csapatában, de megfordult többek között a Juventus, a Feyenoord, az FC Twente és az ADO Den Haag együtteseiben is.

A 30-szoros holland válogatott támadó 2022-ben vonult vissza, miután bokaszalag-szakadást szenvedett. Pályafutása során többek között Skócia és Magyarország ellen is betalált a nemzeti csapatban, utóbbi a számunkra fájdalmas 6-1-es meccsen történt.

A sportoló jelenleg családjával él: felesége, Sanne Elia, a Heavenly Beauty nevű headspa szalon tulajdonosa, három gyermekük van – Heavenly, Seal és Eljero Dream.