Hajmeresztő új uniós szabályok jönnek – ez minden autósra vonatkozni fog

Elképesztő szerencséje volt a korábbi Premier League-játékosnak, Eljero Eliának, aki egy négy autót érintő tömegkarambol részese volt Hollandiában. A 38 éves egykori szélső 270 ezer font (közel 130 millió forint) értékű Lamborghini Urusa teljesen megsemmisült a horrorbalesetben, ám a futballista kisebb sérülésekkel megúszta az esetet.

A rendőrség beszámolója szerint a hátborzongató horrorbaleset szombat este, 21:45-kor történt az A4-es autópályán, Leiden közelében.

Elképesztő horrorbalesetet úszott meg Eljero Elia: nagy szerencséje volt a focistának
Elképesztő horrorbalesetet úszott meg Eljero Elia: nagy szerencséje volt a focistának 
Fotó: AFP/X

Horrorbalesetet úszott meg Eljero Elia

A holland hatóságok közölték, hogy 

senki sem szenvedett súlyos sérüléseket, azonban két sofőrt, köztük Eliát is, előállították kihallgatásra. A helyszínen négy jármű ütközött össze, a rendőrség jelenleg is vizsgálja, hogy az alkohol vagy más tényezők szerepet játszhattak-e a balesetben.  

Elia a holland Omroep Wes  csatornának számolt be a történtekről. Elmondása szerint az úton minden rendben volt, amikor hirtelen minden előtte haladó jármű fékezni kezdett.  

Megpróbáltam megállni, de megcsúsztam, és onnantól nem tudtam megakadályozni az ütközést 

– nyilatkozta a labdarúgó.  

A volt válogatott játékos hozzátette, hogy a rendőrségen elmondta, pontosan mi történt, majd hazamehetett. A holland sajtó közben arról számolt be, hogy a többi érintett sofőr közül kettőt szintén előállítottak, és további vizsgálatokat rendeltek el.  

Eljero Elia 2015 januárjában szerepelt kölcsönben a Southampton csapatában, de megfordult többek között a Juventus, a Feyenoord, az FC Twente és az ADO Den Haag együtteseiben is.  

A 30-szoros holland válogatott támadó 2022-ben vonult vissza, miután bokaszalag-szakadást szenvedett. Pályafutása során többek között Skócia és Magyarország ellen is betalált a nemzeti csapatban, utóbbi a számunkra fájdalmas 6-1-es meccsen történt.

A sportoló jelenleg családjával él: felesége, Sanne Elia, a Heavenly Beauty nevű headspa szalon tulajdonosa, három gyermekük van – Heavenly, Seal és Eljero Dream.  

