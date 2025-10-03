Live
Egyre nagyobb a baj: Lengyelország riadóztatta a légierőt

Nemrég posztolt magáról képet gömbölyödő hassal Hosszú Katinka, most pedig újabb nagy bejelentést tett. A háromszoros olimpiai bajnok sportoló a közösségi oldalán adta hírül, hogy megszületett a második gyermeke. Hosszú Katinka immár kétszeres anyuka, úszülött kislánya a Szofi nevet kapta.

Hosszú Katinka és férje, Gelencsér Máté 2022-ben házasodtak össze, első kislányuk 2023 nyarán született meg. A háromszoros olimpiai aranyérmes úszónő akkor is büszkén vállalta a nyilvánosság előtt a várandósságát, és ezúttal is hasonló természetességgel mutatta meg a fejleményeket.

Hosszú Katinka második kislánya is megszületett
Hosszú Katinka második kislánya is megszületett
Fotó: KEMPINAIRE STEPHANE / KMSP

Hosszú Katinka nagy bejelentése

A 36 éves olimpikon nemrég posztolt egy képet, amin már látszott, hogy hamarosan bővül a család, kedden pedig újra jelentkezett. Az olimpiai bajnok úszónő elárulta, hogy hívják a második jövevényt, aki pénteken jött a világra.

„Szia Szofi! Üdv a családban!” 

– posztolta a Facebook-oldalán szívecskés hangulatjelek kíséretében Hosszú Katinka. A klasszis sportolónak Szofi a második gyermeke, Kamília után tehát egy újabb kislány érkezett a családba.

Hosszú Katinka követői közül már augusztus végén többeknek feltűnt, hogy a háromszoros olimpiai bajnok, miközben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnök asszonyát, Kirsty Coventryt látogatta meg, mintha kikerekedett pocakkal állt volna a NOB vezetője mellett. A találgatásoknak akkor lett végleg vége, amikor az érintett osztott meg egy fotót a saját Facebook-oldalán a lassan érkező új családtag kapcsán.

