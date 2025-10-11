A mindössze 25 éves kebelcsoda, Mikayla Demaiter korábban a kanadai Bluewater Hawks női jégkorongcsapat kapusaként vált ismertté.

A kebelcsoda hokis, Mikayla Demaiter

Fotó: Mikayla Demaiter/Instagram

A kebelcsoda hokisztár újra hódít

Néhány éve azonban úgy döntött, hogy felhagy a hokival, és a modellkedésnek szenteli az életét. A döntése óta elképesztő sikereket ért el az online térben (is), és ma már több mint hárommillió követő figyeli mindennapjait az Instagramon.

Az egykori hokisra gyakran hivatkoznak úgy, mint „a világ legszexibb jégkorongozójára”, ami nem véletlen – bejegyzései és fotói rendre hatalmas érdeklődést váltanak ki.

Mikayla a legutóbbi posztjában egy mélyen dekoltált, fehér felsőben pózolt, amely alig hagyott valamit a képzeletnek. A bejegyzés pillanatok alatt vírusszerűen terjedt, és elárasztották a kommentek a „hibátlan szépségű” modell képét. Egy rajongó így írt: „Olyan gyönyörű vagy, mint egy álom.”

A bejegyzéshez Mikayla egy frappáns üzenetet is mellékelt:

Észak, kelet, dél vagy nyugat – mindenki tudja, hogy mellettem a legjobb.

Ez az önbizalommal teli, humoros megjegyzés tökéletesen illeszkedik a modell karakteréhez, amelyet követői olyannyira kedvelnek.

Mielőtt a közösségi médiában vált volna világszerte ismertté, Demaiter az ontariói Provincial Women’s Hockey League-ben játszott a Bluewater Hawks csapatában. Egy korábbi interjúban elárulta, hogy a sportot azért hagyta maga mögött, hogy „az igazi szenvedélyét kövesse” – és a jelek szerint nem bánta meg a döntést.

Ma már rendszeresen oszt meg tartalmakat profi fotózásokról, tengerparti nyaralásokról és vörös szőnyeges eseményekről. Minden bejegyzése több százezer kedvelést gyűjt, követői pedig töretlen lelkesedéssel várják az újabb posztokat a kanadai szépségtől.

