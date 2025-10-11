Szegény focistát az ág is húzza. A Newcastle United játékosa vígan autózott az észak-angliai városban, amikor megállt alatta a 90 millió forintot érő Porsche 911 GT3, mégpedig azért, mert kifogyott a benzin a csoda autóból.

Szegény Joe Willock alól kifogyott a benzin

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Jó autó ez, csak kifogyott a benzin

Willock alatt a Cowgate utca egyik körforgalmában állt meg az autó, a 26 éves, korábbi angol korosztályos válogatott pedig tehetetlenül ácsorgott mellette, próbálta arrébb tolni is. Az arra járók persze képeket és videókat csináltak róla, mire egy jótét lélek megkérdezte, hogy elvontassa-e az első kútig.

„Az jó lenne, különben k**vára tolnom kell odáig” – jött az elkeseredett válasz. Így aztán némi autótolást követően elhúzták egy kútig.

Willock egy 2021-es sikeres kölcsönidőszak után került 25 millió fontért az Arsenaltól a Newcastle-be. Ahol egészen az idei szezonig fontos játékosa volt a csapatnak, a most futó idényben viszont már csak egyszer volt kezdő, és mindössze 115 percet töltött a pályán.

Ez legalább nem igaz

Annyi vígasztalhatja Willockot és a vele szimpatizálókat, hogy az X-en (egykor Twitter) pörgő hír, miszerint 6 órán át kóválygott a gyerekek számára létrehozott yorki óriás útvesztőben, hamis. Nem kellett miatta a katasztrófavédelmet riasztani, mert ott sem volt.