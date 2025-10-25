Live
Mi történt?

Már az ukrán atomerőmű is könyörög Kijevnek, hogy hallgasson Putyinra

Senki nem bízhat már az ember. Még akkor sem, ha olyan kedves fickó, mint Iker Casillas, akit a hírek szerint kirabolt a saját házvezetője.

A spanyol Marca című lap információi szerint saját alkalmazottja és egy társa volt az, aki kirabolta a világ- és kétszeres Európa-bajnok korábbi kapuslegendát, Iker Casillast.

Iker Casillast kirabolta a házvezetőnője
Iker Casillast kirabolta a házvezetőnője
Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

Kirabolta az inasa Casillast

A 44 éves, 167 válogatottságával spanyol rekorder egykori sztárkapus, október 16-án tett feljelentést, amikor észrevette, hogy több nagyon értékes órája is eltűnt a házból. A rendőrség rögtön a kapus környezetében kezdte keresni a tettest. Amikor kiderült, hogy Casillas házvezetőnője és az élettársa elhagyni készülnek Spanyolországot, október 21-én le is tartóztatták őket.

Az öt ellopott, közelebbről nem jellemzett, de a Marca által konzekvensen nagy értékűnek titulált óra közül egyelőre kettő került elő, a többit továbbra is nagy erőkkel keresik a nyomozók.

