Kylian Mbappénak továbbra sincs jogosítványa, ennek ellenére elképesztő autógyűjteménye van már.
Kylian Mbappé jogsi nélkül is élvezi a luxust
A spanyol sztárcsapat teljes kerete részesült a különleges ajándékban, a BMW és a Real Madrid együttműködésének negyedik évfordulóján. A klub közleménye szerint a partnerség „a vezetés öröme és a sport kiválósága közötti szövetséget” jelképezi.
Mbappé autógyűjteménye eddig sem szűkölködött a luxusban:
birtokol egy Ferrari Hybrid SF90-et, egy Cadillac Escalade-et, egy Ferrari 488 Pista-t, valamint két különböző méretű Mercedes- és Volkswagen kisbuszt is. Egy apró gond azonban akad: a sztárfutballista nem tudja vezetni egyiket sem.
A 26 éves támadó korábban többször elmondta, hogy fiatalon a pályafutása annyira gyorsan ívelt felfelé, hogy számára a jogosítvány megszerzése nem volt prioritás.
„Ez az egyik hátránya annak, ha valaki túl fiatalon lesz sikeres” – nyilatkozta még 2023-ban.
Elmaradtak olyan egyszerű dolgok, mint a vezetés megtanulása. Sok ember számára a jogosítvány kötelező, nekem viszont nem volt az. A függetlenségemet más módon éltem meg, hiszen sofőrjeim mindig kéznél voltak.
Korábbi klubja, a Paris Saint-Germain állítólag még vezetési leckéket is felajánlott neki, de Mbappé nem élt ezzel a lehetőséggel. Azóta is sofőrökkel jár, holott egyre bővülő luxusautógyűjteménye akár egy privát autómúzeumot is megtölthetne.
Egy biztos: bár Mbappé továbbra sem ülhet a volán mögé, autós szenvedélyéből mit sem veszített – legalábbis a garázsában sorakozó csodagépek erről tanúskodnak.