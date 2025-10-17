Kylian Mbappénak továbbra sincs jogosítványa, ennek ellenére elképesztő autógyűjteménye van már.

Kylian Mbappé a volán mögé nem ülhet

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Kylian Mbappé jogsi nélkül is élvezi a luxust

A spanyol sztárcsapat teljes kerete részesült a különleges ajándékban, a BMW és a Real Madrid együttműködésének negyedik évfordulóján. A klub közleménye szerint a partnerség „a vezetés öröme és a sport kiválósága közötti szövetséget” jelképezi.

🚨 Kylian Mbappé received his personalized BMW through the collaboration with Real Madrid.



Mbappé still does not hold a driver’s license. pic.twitter.com/ez8dATvTf7 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 16, 2025

Mbappé autógyűjteménye eddig sem szűkölködött a luxusban:

birtokol egy Ferrari Hybrid SF90-et, egy Cadillac Escalade-et, egy Ferrari 488 Pista-t, valamint két különböző méretű Mercedes- és Volkswagen kisbuszt is. Egy apró gond azonban akad: a sztárfutballista nem tudja vezetni egyiket sem.

A 26 éves támadó korábban többször elmondta, hogy fiatalon a pályafutása annyira gyorsan ívelt felfelé, hogy számára a jogosítvány megszerzése nem volt prioritás.

„Ez az egyik hátránya annak, ha valaki túl fiatalon lesz sikeres” – nyilatkozta még 2023-ban.

Elmaradtak olyan egyszerű dolgok, mint a vezetés megtanulása. Sok ember számára a jogosítvány kötelező, nekem viszont nem volt az. A függetlenségemet más módon éltem meg, hiszen sofőrjeim mindig kéznél voltak.

Korábbi klubja, a Paris Saint-Germain állítólag még vezetési leckéket is felajánlott neki, de Mbappé nem élt ezzel a lehetőséggel. Azóta is sofőrökkel jár, holott egyre bővülő luxusautógyűjteménye akár egy privát autómúzeumot is megtölthetne.

Egy biztos: bár Mbappé továbbra sem ülhet a volán mögé, autós szenvedélyéből mit sem veszített – legalábbis a garázsában sorakozó csodagépek erről tanúskodnak.