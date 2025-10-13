A Barcelona szupersztárja, Lamine Yamal nemcsak a pályán mutatott teljesítményével, hanem a szerelmi életével is reflektorfénybe került az elmúlt hónapokban.
Lamine Yamal és Nicki Nicole: születésnapi bulitól a botrányig
Számos hölgy neve került kapcsolatba a 18 éves tehetséggel, legyen szó hivatalos kapcsolatról, rövid flörtökről, vagy éppen pletykákról. A rövid ideig mellette felbukkanó influenszerek, TikTok-sztárok és OnlyFans-modellek csak újabb pletykákat és híreket szültek.
A legnagyobb figyelmet az argentin hiphop-sztárral, Nicki Nicole-lal folytatott kapcsolata kapta. Nicole a latin zenei élet egyik feltörekvő énekesnője, 2019 óta aktív, négy albumot jelentetett meg, fellépett Jimmy Fallon műsorában, a Coachellán, nyert MTV Europe Music Awards díjat, és 23 millió Instagram követője van.
Már Yamal 18. születésnapi buliján is jelen volt, ahol a meghívottak között olyan sztárok is feltűntek, mint a dominikai rapper Chimbala – bár a buli nem kis botrányt kavart, többek között a vendégek személye miatt.
A partyn ugyanis több törpenövésű vendég szerepelt, amiből óriási médiabotrány kerekedett, sőt, később rendőrségi feljelentés is született.
A kistermetű művészek mellett Yamal egészen másmilyen fellépőket is toborzott. Egy Claudia Calvo nevű modell azzal állt elő, hogy a focista 10-20 ezer euró közötti összegért keresett lányokat.
Az nem volt világos, hogy mi lenne a hölgyek szerepe, az viszont igen, hogy Yamal szőke és „egy bizonyos mellmérettel” rendelkező hölgyeket szeretett volna a partyn látni.
Visszatérve a szerelmi életére, a spanyol bulvársajtó szerint Nicole és Yamal kapcsolatának első hivatalos jele a csókolózás volt július végén egy tengerparti klubban. Ezután a sportoló és a zenei sztár együtt távozott hajnalban, illetve Nicole is csóknyomos fotót töltött fel az Instagramra.
A Barcelona sztárja végül egyértelműen felvállalta a kapcsolatot: először Nicole születésnapján posztoltak közös képet, majd a páros együtt volt látható a spanyol tengerparton és egy monacói klubban is.
Nicole a Barcelona meccsein is megjelent, Yamal pedig a telefonján is szerelme fotóját tartotta háttérképként.
A kapcsolat azonban hamar botrányokkal folytatódott, az is sokkolta a rajongókat, amikor a Barcelona sztárját egy OnlyFans-modell, Fati Vázquez oldalán látták nyaralni. Szeptemberben a sajtó már szakítási pletykákat terjesztett, miután törölték a közös fotókat, Nicole-t pedig egy újabb focistával, a Real Madrid fiatal sztárjával, Franco Mastantuonóval boronálták össze.
Fati Vázquez miatt állt a bál
Fati Vázquez elmondta, hogy halálos fenyegetéseket is kapott. Mindamellett azt is leszögezte, hogy semmi megbotránkoztatót nem tett, a magánélete pedig rajta kívül senki másra nem tartozik.
Kár is lenne tagadni, hogy együtt voltam Yamallal, és remekül éreztük magunkat. Az viszont nagyon rosszul esett, hogy rengetegen nekem estek, és pedofilnak neveztek, sőt még meg is fenyegettek. Nem értem, miért lenne pedofil az a nő, aki egy fiatalabb sráccal jár?
- tette fel a kérdést a nő a Telecinco Todas las Salsas című videópodcastjában.
Az influenszer korábban légiutas-kísérőként dolgozott, a YouTube-on több mint egymillió követője van, az Instagramon pedig több mint 400 ezer ember követi. Fati Vázquez főleg életmóddal, egészséges táplálkozással és fitnesszel kapcsolatos tartalmakat oszt meg. Lamine Yamal is megszólalt, ő azt mondta, nincs közöttük szerelmi kapcsolat, és azokon a kirándulásokon, amelyeken együtt voltak, többen is részt vettek.
Volt, hogy kebelcsoda pornósztár buktatta le
Claudia Bavel csak úgy falja a focistákat, többek között Iker Casillasszal is összeszűrte a levet. A szexi nő Lamine Yamal SMS-eit is kiteregette, amelyből kiderült, hogy a Barca akkor még kiskorú sztárja is az OnlyFans-modellről álmodozott.
A nő – aki hangsúlyozza: soha nem kezdene ki egy kiskorúval – tévéadásban olvasta fel az állítólag Yamaltól kapott szöveges üzeneteket.
Lamine azt írta nekem: 'Gyere föl hozzám'. Én azt válaszoltam neki: 'Ez túl sok lenne, 11 évvel idősebb vagyok – nem gondolod? 'Erre ő: 'Nem, ez tökéletes!'
– adta elő a talán csak a feltűnést kereső Claudia, aki állítása szerint még viccelődött is Yamallal arról, hogy ha lecsuknák miatta, a focistának ki kéne hoznia őt a börtönből.
Alexa Padilla és Anna Gegnoso: pletykák a figyelem középpontjában
Mielőtt a Nicole-éra kezdetét vette volna, Lamine Yamalt 2024 végén egy barcelonai bevásárlóközpontban látták Alexa Padilla influenszer oldalán. A barátságból hamar netes pletyka lett, többen barátnőként emlegették a fiatal spanyol lányt, ám sem a kapcsolat, sem a közös programok nem váltak nyilvánossá a későbbiekben, így elhalványult a figyelem.
Hasonló rövid hírverést kapott Anna Gegnoso, a TikTokon népszerű fiatal modell, akit néhány rendezvényen, klubban láttak Yamal mellett. A kapcsolatot végül a bulvársajtó nem erősítette meg.
A sajtóban Lamine Yamal kapcsán felmerült nevek:
- Nicki Nicole (argentin rapper, a kapcsolat hivatalos lett)
- Fati Vázquez (spanyol influenszer)
- Alexa Padilla (spanyol influenszer)
- Anna Gegnoso (spanyol TikTok-sztár)
- Alisa Petro / Whx Alisa (orosz TikTok-sztár)
Alisa Petro (Whx Alisa): orosz TikTok-sztár
2025 nyarán egy rövid netes pletyka indult, amely szerint Lamine Yamal egy orosz TikTok-sztárral, Alisa Petroval (Whx Alisa) kezdett randizni. A kapcsolat viszont mindössze néhány közös programról szólt.
Lamine Yamal szerelmi élete tehát legalább olyan eseménydús, mint a Barcelona pályán mutatott teljesítménye.
Nem is csoda, hogy a nemzetközi sajtó folyamatosan figyeli minden lépését: A Barca fiatal sztárja pedig élvezi a reflektorfényt, magánéletének minden fejezete betekintést ad abba, hogyan éli hétköznapjait egy szupersztár, akinek nemcsak a góljait, hanem a szerelmi életét is milliók követik izgatottan világszerte.
- Kapcsolódó cikkek: