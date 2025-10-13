Már Yamal 18. születésnapi buliján is jelen volt, ahol a meghívottak között olyan sztárok is feltűntek, mint a dominikai rapper Chimbala – bár a buli nem kis botrányt kavart, többek között a vendégek személye miatt.

A partyn ugyanis több törpenövésű vendég szerepelt, amiből óriási médiabotrány kerekedett, sőt, később rendőrségi feljelentés is született.

A kistermetű művészek mellett Yamal egészen másmilyen fellépőket is toborzott. Egy Claudia Calvo nevű modell azzal állt elő, hogy a focista 10-20 ezer euró közötti összegért keresett lányokat.

Az nem volt világos, hogy mi lenne a hölgyek szerepe, az viszont igen, hogy Yamal szőke és „egy bizonyos mellmérettel” rendelkező hölgyeket szeretett volna a partyn látni.

Lamine Yamal és a barátnője egy szórakozóhelyen

Fotó: instagram/lamineyamal

Visszatérve a szerelmi életére, a spanyol bulvársajtó szerint Nicole és Yamal kapcsolatának első hivatalos jele a csókolózás volt július végén egy tengerparti klubban. Ezután a sportoló és a zenei sztár együtt távozott hajnalban, illetve Nicole is csóknyomos fotót töltött fel az Instagramra.

A Barcelona sztárja végül egyértelműen felvállalta a kapcsolatot: először Nicole születésnapján posztoltak közös képet, majd a páros együtt volt látható a spanyol tengerparton és egy monacói klubban is.

Nicole a Barcelona meccsein is megjelent, Yamal pedig a telefonján is szerelme fotóját tartotta háttérképként.

A kapcsolat azonban hamar botrányokkal folytatódott, az is sokkolta a rajongókat, amikor a Barcelona sztárját egy OnlyFans-modell, Fati Vázquez oldalán látták nyaralni. Szeptemberben a sajtó már szakítási pletykákat terjesztett, miután törölték a közös fotókat, Nicole-t pedig egy újabb focistával, a Real Madrid fiatal sztárjával, Franco Mastantuonóval boronálták össze.